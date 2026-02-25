「利息30%」紐約布碌崙財務顧問投資詐騙85萬 被控10罪

一名在布碌崙(布魯克林)華社羊頭灣周邊職業的財務顧問，因涉嫌發行標榜高投資報酬率的本票並詐取85萬2000元，被控包含二級重大竊盜罪、三級重大竊盜罪與一般商業法等共10項罪名。圖為示意圖。(記者馬璿／攝影)

一名在布碌崙 (布魯克林)華社羊頭灣周邊的職業財務顧問，因涉嫌發行標榜高投資報酬率的本票並詐取85萬2000元，被控包含二級重大竊盜罪、三級重大竊盜罪與一般商業法等共10項罪名。

布碌崙(布魯克林)地區檢察官蔣沙樂(Eric Gonzalez)表示，居住在羊頭灣的65歲男子利赫滕斯坦(Marat Likhtenstein)涉向布碌崙居民實施典型的龐氏騙局，利用其專業資格與客戶關係，詐取受害者數10萬元資金。起訴內容指出，利赫滕斯坦發行承諾異常高報酬的本票，將投資者資金挪作個人開支，並以新受害者的資金償付先前受害者。他表示，此類行為是經過精心策畫、濫用信任的詐欺行徑，其辦公室對於從事金融詐欺者將堅決追責。

檢方表示，利赫滕斯坦於2022年10月28日至2026年2月5日期間，涉嫌透過發行本票，誘使民眾投資所謂的商業機會。他聲稱無法向投資者透露相關投資細節，但承諾依本票支付各種報酬率，甚至提出最高達30%的利息。

被告被控向一名46歲男子詐取37萬8500元、向一名69歲男子詐取32萬5000元、向另一名46歲男子詐取7萬9000元、向一名68歲女子詐取3萬7100元，以及向一名68歲男子詐取3萬2400元。

檢方表示，被告並未將資金投入任何商業投資，而是將款項挪用於個人開支，並運用部分資金向先前的龐氏騙局受害者支付款項。

利赫滕斯坦已於25日在布碌崙最高法院過堂，面臨共10項罪名，包括三項二級重大竊盜罪、兩項三級重大竊盜罪，以及五項違反一般商業法第352-C(6)條的指控。法院裁定無需保釋金，並命其於4月22日再次出庭。

據悉，在涉嫌犯案期間，被告不僅為金融業監管局(FINRA)的持照財務顧問，亦為紐約州持照保險 代理人，透過其位於布碌崙羊頭灣的V大道的名下公司「Likhtenstein Financial Planning Inc.」註冊銷售證券與保險產品。

此外，該名被告於2025年3月曾因另一宗類似案件被起訴，當時被控以同樣手法向10名受害者詐騙 約124萬元，同樣透過承諾高報酬的本票進行詐騙，目前該案仍在審理中。