舊雪未消新雪又來 紐約未來3日內將再下雪

記者許君達╱紐約即時報導
根據氣象預報，本周內紐約地區還可能出現兩次夜間降雪。(記者許君達╱攝影)
根據氣象預報，本周內紐約地區還可能出現兩次夜間降雪。(記者許君達╱攝影)

據國家氣象服務局(NWS)，紐約地區從24日夜間起，將再次迎來降雪。新降雪將分為兩輪，分別在24日夜間和26日(周四)夜間飄落。不過與剛剛結束的創紀錄大雪相比，新一輪降雪的雪量較為輕微，且白天氣溫均高於冰點。

氣象預報顯示，紐約市全境24日夜間至25日凌晨可能出現降雪，降水概率80%，最低氣溫華氏26度。預計市域內降雪量均不超過1吋，其中曼哈頓中央公園約為0.7吋、皇后區甘迺迪機場約0.4吋；長島北岸及北部和西部地區降雪量可能會超過1吋。25日白天，天氣將轉晴，最高氣溫達到華氏42度，有利於自然融雪。到26日晚間，將有30%至40%的概率再次出現降雪，但從次日白天起，天氣再次轉晴，晴好天氣伴隨整個周末，白天最高氣溫也會逐漸回升，至28日(周六)升至華氏46度。

在剛剛結束的上一輪強降雪中，紐約市大部地區降雪總量超過20吋。其中中央公園19.7吋、皇后區白石鎮(Whitestone)23吋、布碌崙(布魯克林)羊頭灣(Sheepshead Bay)22.5吋、史泰登島格拉斯米爾(Grasmere)29吋。長島的蘇福克郡(Suffolk)和新澤西的卑爾根郡(Bergen)最高降雪量則均超過了30吋。NWS發布提示，鑑於最近數日內早晚溫度會在冰點上下反覆，因而呼籲三州地區居民注意頑固黑冰(black ice)，以免在走路或行車時遭遇黑冰打滑而發生意外。

長島 紐約市 皇后區

➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

