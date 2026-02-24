我的頻道

創作者／缺氧人 劉墉：先娛樂自己 再順便娛樂世界

紐約師生大雪後返校混亂不堪 曼達尼急令復課遭罵翻

世界新聞網馬雯婷／即時報導
近年來侵襲紐約市的最大一場暴風雪，至今仍讓家長、學生與學校教職員陷入混亂。（美聯社）
近年來侵襲紐約市的最大一場暴風雪，至今仍讓家長、學生與學校教職員陷入混亂。（美聯社）

近年來侵襲紐約市的最大一場暴風雪，至今仍讓家長、學生與學校教職員陷入混亂。據紐約郵報報導，紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）在暴風雪為城市帶來約兩英尺厚積雪後，下令學生於隔日恢復到校上課，使情況進一步惡化。

「今天本應再放一天雪假，或改為遠距教學日。」來自史泰登島的共和黨市議員卡爾（David Carr）向紐約郵報表示。

卡爾指出，「大家都非常辛苦。許多老師今天無法到校，學生也是如此。鏟雪作業不可避免地將路邊停車位掩埋，教職員幾乎找不到停車空間。」

在托騰維爾高中（Tottenville High School），共有180名學生缺席。史泰登島市議員莫拉諾（Frank Morano）表示，該校人力同樣吃緊，廚房員工有一半缺勤。當地降雪量接近28英寸，迫使部分學生不得不行走於馬路上，安全隱憂浮現。

皇后區共和黨議員阿莉奧拉（Joann Ariola）亦反映類似情況，「我的辦公室整個早上都接到老師的電話與訊息。他們找不到停車位，還有職員因積雪堆積而無法進入校舍。」

她強調，「市府原本應安排一天遠距教學，讓城市有時間清理學校周邊道路。然而事情並未如此發展，於是今天出現的混亂，其實正是我們早已預見的結果。」

曼達尼周一宣布紐約市學校放傳統雪假，但周二即恢復實體授課。

紐約市 曼達尼 史泰登島

聯邦禁令限縮移民商業駕照 紐約數百司機生計受衝擊
