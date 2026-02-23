我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市交通解禁 曼達尼喊「小心駕駛」：路面仍結冰

史詩級暴風雪癱瘓紐約 布碌崙已積18吋 長島更慘

史詩級暴風雪癱瘓紐約 布碌崙一夜積雪18吋 長島更嚴重

記者曹馨元╱紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
全市過半街道在過去一小時內已至少完成一次清剷，大部分於過去三小時內有過清理。(讀者提供)
全市過半街道在過去一小時內已至少完成一次清剷，大部分於過去三小時內有過清理。(讀者提供)

22日開始的史詩級紐約市暴風雪正如氣象預報所言，成為美東北地區近十年來遭遇的最大規模降雪。截至23日(周一)上午7時，國家氣象局(NWS)多個觀測點報告積雪已超過15吋，強降雪帶預計將持續重創紐約數小時。

根據最新觀測，布碌崙的皇冠高地(Crown Heights)於23日上午7時42分錄得高達18吋的積雪，為全市最多。布朗士的莫特哈芬(Mott Haven)、布碌崙威廉斯堡(Williamsburg)、曼哈頓華盛頓高地(Washington Heights)的積雪均超17吋。

從皇后區小頸(Little Neck)到曼哈頓中央公園(Central Park)，紐約大都會區部分地點的積雪已於23日早晨達15至18吋，且雪勢仍在持續；這也是紐約市九年來首次發布暴風雪警告。

長島地區的降雪則更為嚴重。根據國家氣象局數據，長島大部分區域的積雪量在18吋以上。

「這場風暴的威力是多年未見」，紐約州長霍楚(Kathy Hochul)說，「民眾需做好停電準備，長島、紐約市及哈德遜河下游地區正處於風暴中心」。

這場降雪始於22日(周日)中午，入夜後強度劇增；凌晨3時過後，曼哈頓中城錄得最高陣風達每小時47哩，劇烈的吹雪導致多地能見度降至四分之一哩以下。

市衛生局(DSNY)已出動超過5000輛剷雪車與撒鹽車在五區街道作業。根據剷雪追蹤器「PlowNYC」顯示，截至23日上午11時45分，全市過半街道在過去一小時內已至少完成一次清剷，大部分於過去三小時內有過清理。市府再次嚴正呼籲，除非絕對必要，否則民眾切勿出行。

史詩級紐約市暴風雪正如氣象預報所言，成為美東北地區近十年來遭遇的最大規模降雪。圖...
史詩級紐約市暴風雪正如氣象預報所言，成為美東北地區近十年來遭遇的最大規模降雪。圖為22日晚。(記者曹馨元╱攝影)
紐約大都會區部分地點的積雪已於23日早晨達15至18吋，且雪勢仍在持續。圖片為皇...
紐約大都會區部分地點的積雪已於23日早晨達15至18吋，且雪勢仍在持續。圖片為皇后區新鮮草原。(讀者提供)

世報陪您半世紀

長島 紐約市 曼哈頓

上一則

布碌崙班森賀華社馬年遊行 無畏暴風雪如期進行

下一則

紐約市交通解禁 曼達尼喊「小心駕駛」：路面仍結冰
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

布碌崙班森賀華社馬年遊行 無畏暴風雪如期進行

布碌崙班森賀華社馬年遊行 無畏暴風雪如期進行
布碌崙元宵花車遊行 28日8大道登場

布碌崙元宵花車遊行 28日8大道登場
暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」 全市2019年來首停課

暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」 全市2019年來首停課
紐、新、康3州進入緊急狀態 華人備戰暴風雪 提前搶購物資

紐、新、康3州進入緊急狀態 華人備戰暴風雪 提前搶購物資

熱門新聞

紐約市將迎來自2016年以來的大暴雪，預計累積降雪量介於13至17吋，不排除局部地區可達20吋。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約將迎十年來最大風雪恐降雪20吋 市府示警：周一早通勤極危險

2026-02-21 19:06
22日晚，紐約市降雪量大增，市長宣布晚上9時至次日12時，限制私家車輛出行。（讀者提供）

暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」MTA低限度運行

2026-02-22 15:31
紐約公寓示意圖。（本報檔案照）

房租「貴到瘋狂」…87歲老人無力承擔 找69歲室友合租

2026-02-16 11:42
市長曼達尼在公布2027財年預算案時表示，若州府不同意對高收入者與大型企業加稅，市府將把調高地產稅作為「最後手段」，以維持教育、警消與社福等核心市政服務運作。(美聯社)

紐約市地產稅擬漲9.5% 衝擊300萬戶住宅

2026-02-19 07:18
由於暴風雪即將過境，全市公立學校將於23日(周一)關閉，且線上遠距教學也將暫停。(記者曹馨元╱攝影)

暴風雪來襲 紐約市周一停課放假 2019年來首見

2026-02-22 13:59
紐約市民可能於本周末迎接最後一波「冬天的尾巴」，隨後便會有較往年更溫暖、更少雨的春季。(記者曹馨元╱攝影)

周末恐再降雪 隨後紐約將迎來少見暖春

2026-02-20 06:15

超人氣

更多 >
黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人

黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人
大年初七被稱為「人日」 今天3不做「不富也安康」

大年初七被稱為「人日」 今天3不做「不富也安康」
暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」MTA低限度運行

暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」MTA低限度運行
沒有你想的那麼光鮮 有些冬奧選手已私下在做一事

沒有你想的那麼光鮮 有些冬奧選手已私下在做一事
要求額外證明、查退貨率 好市多收緊寬鬆退貨政策

要求額外證明、查退貨率 好市多收緊寬鬆退貨政策