史詩級暴風雪癱瘓紐約 布碌崙一夜積雪18吋 長島更嚴重

全市過半街道在過去一小時內已至少完成一次清剷，大部分於過去三小時內有過清理。(讀者提供)

22日開始的史詩級紐約市 暴風雪正如氣象預報所言，成為美東北地區近十年來遭遇的最大規模降雪。截至23日(周一)上午7時，國家氣象局(NWS)多個觀測點報告積雪已超過15吋，強降雪帶預計將持續重創紐約數小時。

根據最新觀測，布碌崙的皇冠高地(Crown Heights)於23日上午7時42分錄得高達18吋的積雪，為全市最多。布朗士的莫特哈芬(Mott Haven)、布碌崙威廉斯堡(Williamsburg)、曼哈頓 華盛頓高地(Washington Heights)的積雪均超17吋。

從皇后區小頸(Little Neck)到曼哈頓中央公園(Central Park)，紐約大都會區部分地點的積雪已於23日早晨達15至18吋，且雪勢仍在持續；這也是紐約市九年來首次發布暴風雪警告。

而長島 地區的降雪則更為嚴重。根據國家氣象局數據，長島大部分區域的積雪量在18吋以上。

「這場風暴的威力是多年未見」，紐約州長霍楚(Kathy Hochul)說，「民眾需做好停電準備，長島、紐約市及哈德遜河下游地區正處於風暴中心」。

這場降雪始於22日(周日)中午，入夜後強度劇增；凌晨3時過後，曼哈頓中城錄得最高陣風達每小時47哩，劇烈的吹雪導致多地能見度降至四分之一哩以下。