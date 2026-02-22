暴風雪來襲 紐約市明停課停學 19年來首見

由於暴風雪即將過境，全市公立學校將於23日(周一)關閉，且線上遠距教學也將暫停。(記者曹馨元╱攝影)

紐約市 學生將迎來一個「貨真價實」的雪假。市長曼達尼 (Zohran Mamdani)宣布，由於暴風雪 即將過境，全市公立學校將於23日(周一)關閉，且線上遠距教學也將暫停。

22日，曼達尼在一段發布於社群媒體的影片中，透過與一名公校學生FaceTime通話的形式傳達了這項消息。隨後他在記者會上表示，雖然維持教育連續性至關重要，但確保學生、教師及家長的安全是首要任務；「這將是紐約市自2019年以來，首次迎來傳統意義上的雪假(old school snow day)」。

由於紐約州法律規定每學年必須滿足180天的教學時數，曼達尼表示，鑑於此次暴風雪的嚴重性，市府已與州教育廳長溝通並獲得特別豁免，當天的停課將不計入學時限制，他亦對此表示感激。

根據氣象預測，暴風雪預計於22日下午抵達。氣象專家估計，降雪量將達到1至2呎，陣風時速可達60哩，恐成為自2016年以來最大一場暴風雪。

曼達尼此次決定恢復傳統雪假的作法與因應上個月暴雪時截然不同。今年1月，紐約市遭遇近十年來最大的降雪，積雪厚達11吋，當時全市公校即進行遠距教學。儘管當時多數課程運行正常，但仍有許多家庭與學校反映當天發生了技術性的網路故障。

對於此次為何不採取「停課不停學」的遠距模式，市教育總監薩謬思(Kamar Samuels)解釋，風暴來襲之際適逢公校為期一周的冬假(Midwinter Recess)結束。

「過去一周學生和教職員都不在學校，許多人甚至還在郊區或國外」，薩謬思指出，由於寒假前校方無法預知天氣並提前分發遠距學習所需的設備與教材，因此強行實施線上教學並無效益。

市府官員表示，目前尚未決定24日(周二)是否恢復線下上課，將視暴風雪後的清理進度而定。