我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

暴風雪來襲 紐約市明停課停學 19年來首見

LAX機場兩大便民措施停擺 致旅客受阻

暴風雪來襲 紐約市明停課停學 19年來首見

記者曹馨元╱紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
由於暴風雪即將過境，全市公立學校將於23日(周一)關閉，且線上遠距教學也將暫停。(記者曹馨元╱攝影)
由於暴風雪即將過境，全市公立學校將於23日(周一)關閉，且線上遠距教學也將暫停。(記者曹馨元╱攝影)

紐約市學生將迎來一個「貨真價實」的雪假。市長曼達尼(Zohran Mamdani)宣布，由於暴風雪即將過境，全市公立學校將於23日(周一)關閉，且線上遠距教學也將暫停。

22日，曼達尼在一段發布於社群媒體的影片中，透過與一名公校學生FaceTime通話的形式傳達了這項消息。隨後他在記者會上表示，雖然維持教育連續性至關重要，但確保學生、教師及家長的安全是首要任務；「這將是紐約市自2019年以來，首次迎來傳統意義上的雪假(old school snow day)」。

由於紐約州法律規定每學年必須滿足180天的教學時數，曼達尼表示，鑑於此次暴風雪的嚴重性，市府已與州教育廳長溝通並獲得特別豁免，當天的停課將不計入學時限制，他亦對此表示感激。

根據氣象預測，暴風雪預計於22日下午抵達。氣象專家估計，降雪量將達到1至2呎，陣風時速可達60哩，恐成為自2016年以來最大一場暴風雪。

曼達尼此次決定恢復傳統雪假的作法與因應上個月暴雪時截然不同。今年1月，紐約市遭遇近十年來最大的降雪，積雪厚達11吋，當時全市公校即進行遠距教學。儘管當時多數課程運行正常，但仍有許多家庭與學校反映當天發生了技術性的網路故障。

對於此次為何不採取「停課不停學」的遠距模式，市教育總監薩謬思(Kamar Samuels)解釋，風暴來襲之際適逢公校為期一周的冬假(Midwinter Recess)結束。

「過去一周學生和教職員都不在學校，許多人甚至還在郊區或國外」，薩謬思指出，由於寒假前校方無法預知天氣並提前分發遠距學習所需的設備與教材，因此強行實施線上教學並無效益。

市府官員表示，目前尚未決定24日(周二)是否恢復線下上課，將視暴風雪後的清理進度而定。

世報陪您半世紀

暴風雪 曼達尼 紐約市

上一則

暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」MTA低限度運行

下一則

進入緊急狀態...紐約華人備戰暴風雪 提前搶購物資
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」MTA低限度運行

暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」MTA低限度運行
暴風雪來襲 紐約市周一停課放假 2019年來首見

暴風雪來襲 紐約市周一停課放假 2019年來首見
超大暴風雪22日撲東岸 罕見東北風暴 氣旋炸彈襲紐市、新澤西州等地

超大暴風雪22日撲東岸 罕見東北風暴 氣旋炸彈襲紐市、新澤西州等地
紐約市這家披薩店 顧客甘願排隊2小時

紐約市這家披薩店 顧客甘願排隊2小時

熱門新聞

紐約市將迎來自2016年以來的大暴雪，預計累積降雪量介於13至17吋，不排除局部地區可達20吋。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約將迎十年來最大風雪恐降雪20吋 市府示警：周一早通勤極危險

2026-02-21 19:06
紐約公寓示意圖。（本報檔案照）

房租「貴到瘋狂」…87歲老人無力承擔 找69歲室友合租

2026-02-16 11:42
市長曼達尼在公布2027財年預算案時表示，若州府不同意對高收入者與大型企業加稅，市府將把調高地產稅作為「最後手段」，以維持教育、警消與社福等核心市政服務運作。(美聯社)

紐約市地產稅擬漲9.5% 衝擊300萬戶住宅

2026-02-19 07:18
紐新康三州地區迎來罕見暴風雪，預計降雪量會超過1月的上一輪強降雪。紐約市長宣布全市從22日晚9時起「禁足」，非必要車輛將不被允許駛上市內道路。圖為今年1月的強降雪天氣。(記者許君達╱攝影)

暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」MTA低限度運行

2026-02-22 15:31
紐約市民可能於本周末迎接最後一波「冬天的尾巴」，隨後便會有較往年更溫暖、更少雨的春季。(記者曹馨元╱攝影)

周末恐再降雪 隨後紐約將迎來少見暖春

2026-02-20 06:15
紐約市府將恢復對未區別有機垃圾和普通垃圾的住宅和建築罰款。(市長辦公室提供)

紐約生存手冊╱垃圾回收堆肥計畫 違規將開罰

2026-02-18 07:14

超人氣

更多 >
谷愛凌的父親 是誰？

谷愛凌的父親 是誰？
退休夫婦郵輪旅後見帳單嚇壞 一個意外差點耗盡存款

退休夫婦郵輪旅後見帳單嚇壞 一個意外差點耗盡存款
她教一招「去除皂垢」只需用這2材料 浴缸清潔溜溜

她教一招「去除皂垢」只需用這2材料 浴缸清潔溜溜
紐約將迎十年來最大風雪恐降雪20吋 市府示警：周一早通勤極危險

紐約將迎十年來最大風雪恐降雪20吋 市府示警：周一早通勤極危險
最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮

最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮