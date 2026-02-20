我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

報稅季／誤踩11大雷區 恐遭IRS鎖定查帳

川普加碼回應最高法院關稅裁決 國際經貿局勢難料

法拉盛鬧區爭議罰單有解 誤罰全撤銷、攝影機重新校準

記者高雲兒╱紐約即時報導
黃敏儀透露，她本周與交通局會面後確認，凡因自三福大道西向右轉進入凱辛納大道而被誤開罰單的案件，將全數撤銷。(市議員黃敏儀辦公室提供)
黃敏儀透露，她本周與交通局會面後確認，凡因自三福大道西向右轉進入凱辛納大道而被誤開罰單的案件，將全數撤銷。(市議員黃敏儀辦公室提供)

針對法拉盛辛納大道(Kissena Boulevard)與三福大道(Sanford Avenue)路口交通攝影機誤開罰單爭議，法拉盛市議員黃敏儀近日表示，市交通局(DOT)已與市財政局(DOF)協調，正式啟動撤銷程序，並將向受影響駕駛寄發退款通知。

黃敏儀透露，她本周與交通局會面後確認，凡因自三福大道西向右轉進入凱辛納大道而被誤開罰單的案件，將全數撤銷。已繳納罰款者，包括滯納金，將獲退款；若當事人名下另有其他未清償違規紀錄，退款將優先抵扣相關欠款。若民眾已收到罰單卻尚未接獲交通局通知信函，可主動聯繫其辦公室協助查詢。

交通局同時表示，該路口攝影機已與自動執法系統供應商合作進行重新校準，以避免再度將合法右轉誤判為違規。該攝影機原設置目的，是針對凱辛納大道北向車輛直行穿越三福大道路口的違規行為進行取締。

黃敏儀指出，許多駕駛未必清楚，原本適用於緬街的公車專用道規定，同樣適用於凱辛納大道41路至三福大道之間路段。該路段雖允許本地通行，但唯一合法進入方式，是自三福大道西向右轉進入凱辛納大道；若在凱辛納大道上直行通過該路口，將會收到罰單並面臨罰款。

她再次強調，若駕駛是在凱辛納大道上直行穿越三福大道路口，相關罰單並不在撤銷範圍內，仍須依法繳納。她表示，會中亦與交通局討論如何透過加強標誌設置與公眾宣導，讓規定更清楚明確，減少駕駛混淆。

世報陪您半世紀

辛納 罰單 法拉盛

上一則

最高法院裁定川普關稅違法 紐約州檢察長詹樂霞讚揚
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約法拉盛住宅半夜起火 疑電動車肇禍 1人受傷

紐約法拉盛住宅半夜起火 疑電動車肇禍 1人受傷
紐約法拉盛中心攤販增 商改區憂商圈承壓 、民代籲強化執法

紐約法拉盛中心攤販增 商改區憂商圈承壓 、民代籲強化執法
皇后區土地公聽會： 法拉盛擬建12樓住宅

皇后區土地公聽會： 法拉盛擬建12樓住宅
美東華人學術聯誼會 新屆職員拜訪經文處

美東華人學術聯誼會 新屆職員拜訪經文處

熱門新聞

紐約公寓示意圖。（本報檔案照）

房租「貴到瘋狂」…87歲老人無力承擔 找69歲室友合租

2026-02-16 11:42
從3月開始，成年人領取糧食券的規定更嚴格。(美聯社)

18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施

2026-02-13 07:03
去年8月紐約州發生一起觀光巴士翻車事故，如今華裔司機邵斌被捕控罪。(美聯社)

紐約旅巴車禍釀5死 華人司機被控誤殺、過失殺人

2026-02-15 01:29
市長曼達尼在公布2027財年預算案時表示，若州府不同意對高收入者與大型企業加稅，市府將把調高地產稅作為「最後手段」，以維持教育、警消與社福等核心市政服務運作。(美聯社)

紐約市地產稅擬漲9.5% 衝擊300萬戶住宅

2026-02-19 07:18
紐約市府將恢復對未區別有機垃圾和普通垃圾的住宅和建築罰款。(市長辦公室提供)

紐約生存手冊╱垃圾回收堆肥計畫 違規將開罰

2026-02-18 07:14
紐約市長曼達尼17日公布1270億元預算案，並表示若州府未對高收入者或企業加稅，市府或將調升房產稅，以填補數十億元財政缺口。(美聯社)

曼達尼擬大漲房產稅9.5% 盟友也反對「完全不可接受」

2026-02-18 14:21

超人氣

更多 >
好市多柿子湯圓半價售 華人搶購「顏值高 好吃又便宜」

好市多柿子湯圓半價售 華人搶購「顏值高 好吃又便宜」
正月初五迎財神 12生肖運勢及吉凶方位、幸運色一次看

正月初五迎財神 12生肖運勢及吉凶方位、幸運色一次看
整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生

整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生
冬奧／劉美賢第2金入手 頭髮染一圈又一圈是「想要變成樹」

冬奧／劉美賢第2金入手 頭髮染一圈又一圈是「想要變成樹」
「我的人生沒有任何怨言」劉美賢花滑奪冠 終結美國24年金牌荒

「我的人生沒有任何怨言」劉美賢花滑奪冠 終結美國24年金牌荒