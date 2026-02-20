法拉盛鬧區爭議罰單有解 誤罰全撤銷、攝影機重新校準

黃敏儀透露，她本周與交通局會面後確認，凡因自三福大道西向右轉進入凱辛納大道而被誤開罰單的案件，將全數撤銷。(市議員黃敏儀辦公室提供)

針對法拉盛 凱辛納 大道(Kissena Boulevard)與三福大道(Sanford Avenue)路口交通攝影機誤開罰單 爭議，法拉盛市議員黃敏儀近日表示，市交通局(DOT)已與市財政局(DOF)協調，正式啟動撤銷程序，並將向受影響駕駛寄發退款通知。

黃敏儀透露，她本周與交通局會面後確認，凡因自三福大道西向右轉進入凱辛納大道而被誤開罰單的案件，將全數撤銷。已繳納罰款者，包括滯納金，將獲退款；若當事人名下另有其他未清償違規紀錄，退款將優先抵扣相關欠款。若民眾已收到罰單卻尚未接獲交通局通知信函，可主動聯繫其辦公室協助查詢。

交通局同時表示，該路口攝影機已與自動執法系統供應商合作進行重新校準，以避免再度將合法右轉誤判為違規。該攝影機原設置目的，是針對凱辛納大道北向車輛直行穿越三福大道路口的違規行為進行取締。

黃敏儀指出，許多駕駛未必清楚，原本適用於緬街的公車專用道規定，同樣適用於凱辛納大道41路至三福大道之間路段。該路段雖允許本地通行，但唯一合法進入方式，是自三福大道西向右轉進入凱辛納大道；若在凱辛納大道上直行通過該路口，將會收到罰單並面臨罰款。

她再次強調，若駕駛是在凱辛納大道上直行穿越三福大道路口，相關罰單並不在撤銷範圍內，仍須依法繳納。她表示，會中亦與交通局討論如何透過加強標誌設置與公眾宣導，讓規定更清楚明確，減少駕駛混淆。