我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

雞廠沙門氏菌超標？好市多超火烤雞再遭集體訴訟

紐約市長曼達尼擬削減警局預算 取消增聘5000名市警

紐約布朗士中餐外賣工遭搶劫 兩嫌毆人假裝持槍搶走餐點

記者劉梓祁／紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約市布朗士中餐外賣工遭搶劫，兩嫌毆人假裝持槍搶走餐點。(NYPD提供)
紐約市布朗士中餐外賣工遭搶劫，兩嫌毆人假裝持槍搶走餐點。(NYPD提供)

紐約市布朗士(Bronx)日前發生一起針對中餐外賣員的搶劫案件，一名22歲男性外送工人於2月9日晚間在東160街(East 160 Street)遭兩名不明人士攔截，對方動用暴力並佯裝持有槍支，搶走近百元的餐點後逃逸。

根據市警(NYPD)，案件發生在9日(周一)晚間約10時，地點位於布朗士東160街320號門前，其為一棟住宅樓宇。當時，22歲的男性外送員遭兩名不明人士攔截，對方以暴力手段搶走約價值94元的中餐。

過程中，其中一名嫌犯朝受害者臉部揮拳，另一人則佯裝持有槍枝進行威脅，隨後兩人朝不明方向逃離現場。受害者僅受輕傷，當場拒絕接受醫療協助。

警方描述，嫌犯一為深色膚色男性，年約20至30歲，身高約6呎1吋，棕色眼睛，案發時身穿深色衣物。嫌犯二同為男性，膚色較深，年約16至18歲，身高約5呎8吋，留有棕色短捲髮，案發時身穿紅色T恤、黑色連帽上衣及棕色長褲。

據市警通緝，在截至15日的過去近一個月內，案發地所屬的第42分局共錄得22起搶劫案件，較去年同期的20起增加約一成。

警方呼籲大眾提防並提供信息，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，並輸入TIP577，以及在X(推特)上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，身分將會保密。

布朗士中餐外賣工遭搶劫，兩嫌毆人假裝持槍搶走餐點。(NYPD提供)
布朗士中餐外賣工遭搶劫，兩嫌毆人假裝持槍搶走餐點。(NYPD提供)

世報陪您半世紀

布朗士 紐約市 外送員

上一則

紐約美華劇坊21日中央公園演木偶劇「小紅帽」

下一則

紐約市長曼達尼擬削減警局預算 取消增聘5000名市警
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約市府重啟4項街道改造工程 13萬公車族受惠

紐約市府重啟4項街道改造工程 13萬公車族受惠
紐約將首辦「租屋剝削聽證會」租客可與官員一對一交流

紐約將首辦「租屋剝削聽證會」租客可與官員一對一交流
地鐵站槍案1男死亡 槍手仍在逃 紐約市今年公交系統首例凶殺案

地鐵站槍案1男死亡 槍手仍在逃 紐約市今年公交系統首例凶殺案
41歲男布朗士地鐵站中彈亡 紐約捷運系統今年首見凶殺案

41歲男布朗士地鐵站中彈亡 紐約捷運系統今年首見凶殺案

熱門新聞

從3月開始，成年人領取糧食券的規定更嚴格。(美聯社)

18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施

2026-02-13 07:03
紐約公寓示意圖。（本報檔案照）

房租「貴到瘋狂」…87歲老人無力承擔 找69歲室友合租

2026-02-16 11:42
華爾道夫酒店去年才剛完成歷時八年、耗資數十億元的翻修裝潢，如今其中國業主卻決定把酒店賣掉，從美國市場撤退。(路透)

剛花數十億裝修完成 中國業主要賣紐約華爾道夫酒店

2026-02-11 22:00
去年8月紐約州發生一起觀光巴士翻車事故，如今華裔司機邵斌被捕控罪。(美聯社)

紐約旅巴車禍釀5死 華人司機被控誤殺、過失殺人

2026-02-15 01:29
愈發遭到抨擊的紐約公校體系，迫使更多家長在私校的高昂學費與不盡如人意的教學質量間做選擇。(美聯社)

紐約私校學費飆漲至7萬 比菁英大學貴令華人家長兩難

2026-02-12 07:21
除夕前日，紐約市預計將迎來一輪輕微降雪，積雪量最高可達2吋。(記者范航瑜／攝影)

紐約連日降雪…除夕夜有望見積雪 700輛撒鹽車待命

2026-02-16 07:32

超人氣

更多 >
4生肖年後開工財運衝高 屬虎開拓新領域收入倍增、他把活力轉為業績 

4生肖年後開工財運衝高 屬虎開拓新領域收入倍增、他把活力轉為業績 
更新美國護照 6分鐘即可搞定

更新美國護照 6分鐘即可搞定
五旬加州男苦求24歲亞洲女友復合 大年初一命喪異鄉

五旬加州男苦求24歲亞洲女友復合 大年初一命喪異鄉
天后6度登央視春晚「誰給王菲畫的眉毛」衝微博熱搜

天后6度登央視春晚「誰給王菲畫的眉毛」衝微博熱搜
冬奧／奪銀被問丟金 谷愛凌回懟外媒「很荒謬」

冬奧／奪銀被問丟金 谷愛凌回懟外媒「很荒謬」