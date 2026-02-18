紐約布朗士中餐外賣工遭搶劫 兩嫌毆人假裝持槍搶走餐點

紐約市布朗士中餐外賣工遭搶劫，兩嫌毆人假裝持槍搶走餐點。(NYPD提供)

紐約市布朗士 (Bronx)日前發生一起針對中餐外賣員的搶劫案件，一名22歲男性外送工人於2月9日晚間在東160街(East 160 Street)遭兩名不明人士攔截，對方動用暴力並佯裝持有槍支，搶走近百元的餐點後逃逸。

根據市警(NYPD)，案件發生在9日(周一)晚間約10時，地點位於布朗士東160街320號門前，其為一棟住宅樓宇。當時，22歲的男性外送員 遭兩名不明人士攔截，對方以暴力手段搶走約價值94元的中餐。

過程中，其中一名嫌犯朝受害者臉部揮拳，另一人則佯裝持有槍枝進行威脅，隨後兩人朝不明方向逃離現場。受害者僅受輕傷，當場拒絕接受醫療協助。

警方描述，嫌犯一為深色膚色男性，年約20至30歲，身高約6呎1吋，棕色眼睛，案發時身穿深色衣物。嫌犯二同為男性，膚色較深，年約16至18歲，身高約5呎8吋，留有棕色短捲髮，案發時身穿紅色T恤、黑色連帽上衣及棕色長褲。

據市警通緝，在截至15日的過去近一個月內，案發地所屬的第42分局共錄得22起搶劫案件，較去年同期的20起增加約一成。