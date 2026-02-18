皇后區第七社區委員會 台裔鄺迺智當選副主席

皇后區第七社區委員會幹部合影，右起為Chuck Apelian、Warren Schreiber、Frank Macchio、Betsy Mak，以及新任副主席鄺迺智(David Kwang)。(鄺迺智提供)

紐約皇后區第七社區委員會(Community Board 7, CB7)近日完成新一屆幹部改選，台裔委員鄺迺智當選副主席，成為該委員會核心行政團隊成員之一。CB7轄區涵蓋法拉盛 、大學點 (College Point)、白石鎮(Whitestone)、貝賽(Bayside)及威利點(Willets Point)等地，是紐約市 涵蓋人口最多的社區委員會之一，面積也名列前茅，在城市規劃與社區發展中扮演關鍵角色。

鄭迺智生於台北，幼年隨家人移民來美，在美國完成小學至大學教育。他表示，自己長期投入社區服務，從志工做起，參與各類社區活動與公益事務，之後經推薦申請加入社區委員會並當選委員。今年再獲50位委員投票支持，出任副主席一職。

社區委員會是紐約市政府體系中最基層的民意諮詢機構，全市五區共有59個社區委員會，每個委員會設有50名委員。委員任期兩年，可續任；幹部則由委員互選產生，任期一年，可連選連任。社區委員會雖屬諮詢性質，但在地方治理上具有實質影響力。

鄺迺智表示，凡屬土地用途變更(rezoning)、大型建案、商住轉換或公共設施興建等項目，都必須先經社區委員會舉行公聽會、討論並表決通過後，才能送交市議會及相關單位進一步審議。換言之，社區委員會是城市建設與重大開發案的「第一關」。

CB7轄區內包含花旗球場(Citi Field)、美網所在地的法拉盛草原可樂娜公園(Flushing Meadows-Corona Park)，以及多項未來大型開發計畫。近年法拉盛地區快速發展，高樓建案與商業活動增加，相關交通、治安、市容與環境議題亦成為社區關注焦點。

除都市規劃與建築審議外，CB7也設有多個小組委員會，涵蓋公園管理、公共安全、交通與環境衛生等議題。每月例行公聽會上，警方、市議員辦公室及市府代表均會出席，直接聽取居民意見並回應關切。

鄺迺智形容，社區委員會有如台灣的「里長制度」，但規模更大、層級更高。

談及未來任期目標，他表示將持續強化與社區團體的連結，積極參與春節慶典、商會活動與社區集會，提升居民對社區委員會功能的認識。