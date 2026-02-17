曼哈頓華埠初一舞龍舞獅 彩帶飄揚

華埠大年初一迎來農曆新年的歡慶高潮，連場舞龍舞獅和煙花爆竹表演吸引大量遊人。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓華埠 作為歷史最悠久的華人 社區之一，在17日大年初一迎來農曆新年的歡慶高潮，連場的舞龍舞獅和煙花爆竹表演令觀眾熱情高漲、街道人潮洶湧；有「華埠市政廳」之稱的紐約中華公所(CCBA)也舉行春節慶祝大會，逾百位僑界代表和民選官員到場同賀。

從當日凌晨起，華埠的新春慶典便已然啟動，各支舞獅隊伍走上街頭，伴隨鼓聲拜訪每一商店、餐廳和社團。為了多場活動順利舉辦，市警(NYPD)從前一晚便封鎖華埠大部分行車道，為大年初一的巨大人流創造空間。

在勿街(Mott St.)等主要道路，洪門青年體育會醒獅團、紐約蔡李佛醒獅團等爭相獻、逐戶送福。數萬遊人聚集在道路上，人們紛紛擰開禮炮，令華埠成為彩紙的海洋。也有人手拿冷煙花或著傳統唐裝，與來自不同地區的市民一同慶祝農曆新年。

在中華公所舉行的慶祝大會中上，駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強表示，農曆新年是華人最重要的傳統節日，感謝中華公所及各大僑團長期以來對中華民國的堅定支持。他期待未來能持續合作，共同造福華埠發展，並祝願僑社安定繁榮。

國會眾議員 高德曼(Dan Goldman)致詞說，新春慶祝的同時伴隨著失去中華公所主席朱超然(Tony Chuy)的哀傷，因為他不僅是社區的卓越領袖，也是一位關心國家與社區的退伍軍人。高德曼說，他與孟昭文(Grace Meng)等人正在國會推動相關法案，促使農曆新年未來成為聯邦假日。

州主計長狄拿波利(Thomas DiNapoli)表示，中華公所長年在文化、教育、經濟發展及小商業支援方面的付出顯著，且無論歷經九一一事件或新冠疫情，華埠始終展現強韌復原力。

代表布碌崙(布魯克林)的州參議員陳學理(Steve Chan)回顧自身來美50年的經歷，指中華公所長期陪伴華人移民度過艱難歲月，在沒有電視、社交媒體甚至沒有錄影設備的年代，成為僑民彼此聯繫的核心。州眾議員鄭永佳(Lester Chang)則談及華人移民在排華法背景下的艱辛歷史，以及社群人口從華埠擴展至布碌崙與皇后區，如今全市華裔人口已達約90萬人。