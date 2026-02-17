曼達尼或調升房產稅以填補赤字 與州府稅改立場分歧

紐約市長曼達尼17日公布1270億元預算案，並表示若州府未對高收入者或企業加稅，市府或將調升房產稅，以填補數十億元財政缺口。(美聯社)

紐約市 長曼達尼 (Zohran Mamdani)17日公布1270億元預算案，並表示若州府未對高收入者或企業加稅，市府或將調升房產稅，以填補數十億元財政缺口，此番表態顯示曼達尼仍堅持向富裕族群加稅的立場。

紐約州長霍楚 (Kathy Hochul)在預算公布前曾向媒體表示，認為毋需調升市房產稅，市長此舉被視為向州府施壓。兩人前一日才宣布州將向市府追加15億元資金，以穩定財政。

任何加稅措施均須州府同意。

霍楚屬溫和派民主黨人，正尋求連任，對加稅態度一貫保留。市府上一次大幅調升房產稅為2003年，在彭博(Michael Bloomberg)任內，當時因「九一一」事件引發經濟衰退。

曼達尼正與霍楚就擴大托育計畫合作。在預算案公布前一天，霍楚宣布州府將在未來兩年向市提供15億元資金，以協助穩定紐約市財政。新增資金中，逾5億元為經常性撥款，將用於補貼近年由州轉嫁給紐約市的支出，包括3億元青少年項目、1億5000萬元銷售稅收入回補，以及6000萬元公共衛生經費；另有5億元用於州市共同優先事項，具體用途尚待決定。

曼達尼在市政廳記者會表示，市府並不希望採取如此激烈措施平衡預算，惟若別無選擇仍須執行。

預算案為數月協商程序的起點，市議會須於6月30日前表決通過。依法，市府須達成預算平衡。該預算案假設未來兩年房產稅調升9.5%，以填補54億元缺口。市府官員指出，此舉將影響逾300萬住宅業主及10萬多名商業地產持有人。

作為「最後手段」，預算亦擬動用近10億元儲備金，並從市府退休員工醫療福利基金提取2億2900萬元。

此外，曼達尼取消了前市長亞當斯(Eric Adams)分階段增聘5000名警員的計畫，並提議將市警預算由64億元削減2200萬元。