曼達尼或調升房產稅以填補赤字 與州府稅改立場分歧

記者范航瑜╱紐約即時報導
紐約市長曼達尼17日公布1270億元預算案，並表示若州府未對高收入者或企業加稅，市府或將調升房產稅，以填補數十億元財政缺口。(美聯社)
紐約市曼達尼(Zohran Mamdani)17日公布1270億元預算案，並表示若州府未對高收入者或企業加稅，市府或將調升房產稅，以填補數十億元財政缺口，此番表態顯示曼達尼仍堅持向富裕族群加稅的立場。

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)在預算公布前曾向媒體表示，認為毋需調升市房產稅，市長此舉被視為向州府施壓。兩人前一日才宣布州將向市府追加15億元資金，以穩定財政。

任何加稅措施均須州府同意。

霍楚屬溫和派民主黨人，正尋求連任，對加稅態度一貫保留。市府上一次大幅調升房產稅為2003年，在彭博(Michael Bloomberg)任內，當時因「九一一」事件引發經濟衰退。

曼達尼正與霍楚就擴大托育計畫合作。在預算案公布前一天，霍楚宣布州府將在未來兩年向市提供15億元資金，以協助穩定紐約市財政。新增資金中，逾5億元為經常性撥款，將用於補貼近年由州轉嫁給紐約市的支出，包括3億元青少年項目、1億5000萬元銷售稅收入回補，以及6000萬元公共衛生經費；另有5億元用於州市共同優先事項，具體用途尚待決定。

曼達尼在市政廳記者會表示，市府並不希望採取如此激烈措施平衡預算，惟若別無選擇仍須執行。

預算案為數月協商程序的起點，市議會須於6月30日前表決通過。依法，市府須達成預算平衡。該預算案假設未來兩年房產稅調升9.5%，以填補54億元缺口。市府官員指出，此舉將影響逾300萬住宅業主及10萬多名商業地產持有人。

作為「最後手段」，預算亦擬動用近10億元儲備金，並從市府退休員工醫療福利基金提取2億2900萬元。

此外，曼達尼取消了前市長亞當斯(Eric Adams)分階段增聘5000名警員的計畫，並提議將市警預算由64億元削減2200萬元。

曼達尼 霍楚 紐約市

曼哈頓華埠服務業除夕雖忙 下班不忘慶團圓「要跟家人一起熱熱鬧鬧的」

紐約州1教堂疑天然氣爆炸 牧師與消防隊員5重傷
從3月開始，成年人領取糧食券的規定更嚴格。(美聯社)

18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施

2026-02-13 07:03
紐約公寓示意圖。（本報檔案照）

房租「貴到瘋狂」…87歲老人無力承擔 找69歲室友合租

2026-02-16 11:42
華爾道夫酒店去年才剛完成歷時八年、耗資數十億元的翻修裝潢，如今其中國業主卻決定把酒店賣掉，從美國市場撤退。(路透)

剛花數十億裝修完成 中國業主要賣紐約華爾道夫酒店

2026-02-11 22:00
兩名居住在皇后區法拉盛的男子涉嫌通過支付非法現金回扣和賄賂，詐騙醫療保險共1億2000萬元，圖為其中一家涉事的老人中心所屬公司Z & W Empire Enterprise Inc.所在地。(取自谷歌地圖)

現金回扣誘長者配藥與報名老人中心 紐約法拉盛2男涉1.2億醫保詐騙

2026-02-10 07:31
去年8月紐約州發生一起觀光巴士翻車事故，如今華裔司機邵斌被捕控罪。(美聯社)

紐約旅巴車禍釀5死 華人司機被控誤殺、過失殺人

2026-02-15 01:29
愈發遭到抨擊的紐約公校體系，迫使更多家長在私校的高昂學費與不盡如人意的教學質量間做選擇。(美聯社)

紐約私校學費飆漲至7萬 比菁英大學貴令華人家長兩難

2026-02-12 07:21

