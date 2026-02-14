紐約逾萬名護士結束罷工 長老會醫院仍有4000人續抗爭

此次罷工自1月初開始，已延續近五周，引發全國關注。圖為1月20日護士在西奈山西區集會。(記者范航瑜╱攝影)

紐約兩大醫療系統逾1萬名護士在批准新勞資合約後，於15日開始重返工作崗位，為歷時近一個月的歷史性罷工 畫下句點。不過整體勞資爭議尚未完全落幕，人力恢復還需部分時間，且紐約長老會醫院(NewYork-Presbyterian)仍有超過4000名護士持續罷工，談判仍在進行中。

護士本周以壓倒性票數通過為期三年的新合約，醫院運作可望逐步恢復正常。東哈林西奈山醫院(Mount Sinai Hospital)清晨7時班的護士已陸續返院，同僚與工會支持者在院外以歡呼與擁抱迎接。

此次罷工涉及蒙特菲奧里醫療中心(Montefiore Medical Center)、西奈山醫院，以及西奈山晨邊高地院區(Mount Sinai Morningside)與西奈山西院區(Mount Sinai West)，約1萬名護士自1月初起罷工。工會稱，這是紐約市歷來規模最大、時間最長的護士罷工之一。

護士表示，長期人手不足影響病患安全並導致工作過勞，是罷工主因。工會指新合約納入可強制執行的人力配置標準，並新增護理職位，以改善照護品質並減輕工作負擔。

合約內容還包括強化防暴措施與保全配置、維持既有醫療保險 且不增加費用、三年合計逾12%的加薪、因職場暴力出庭可獲額外有薪假、針對人工智能 你在醫療場域使用的規範條文，以及保障移民病患與員工與跨性別員工的相關措施。

西奈山醫療系統(Mount Sinai Health System)執行長卡爾(Brendan Carr)表示，護士已通過新合約，將分階段返回工作崗位。院方指出，人力恢復需數日時間，排班將與主管協調進行，短期目標是盡快恢復正常運作，並強調病患始終為優先考量。

盡管三個醫療系統已達成協議，紐約長老會醫院的罷工仍在持續。逾4000名護士本周否決調解方案後仍留在糾察線，工會正尋求重新安排談判日期。

此次罷工自1月初開始，已延續近五周，引發全國關注，再度將醫療人力短缺、職場安全與醫護人員過勞問題推到了台前。在紐約頻繁遭遇冬季風暴的情況下，近萬名護士多次在冬季嚴寒中集會抗議，談判則在幕後進行。