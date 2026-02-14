我的頻道

魯比歐：歐洲必須挺過去 與美一起振興全球

白宮推出情人節卡片 馬杜洛、魯比歐搞笑登場

裝滿12萬珠寶的行李箱車內被盜 紐約警緝3嫌

記者馬璿／紐約即時報導
布碌崙(布魯克林)一只裝有價值12萬元珠寶的行李箱，上月在靠近華社羊頭灣(Sheepshead Bay)一輛汽車內遭竊，警方通緝三名涉案男子，呼籲知情民眾提供線索。(市警局提供)
布碌崙(布魯克林)一只裝有價值12萬元珠寶的行李箱，上月在靠近華社羊頭灣(Sheepshead Bay)一輛汽車內遭竊，警方通緝三名涉案男子，呼籲知情民眾提供線索。(市警局提供)

布碌崙(布魯克林)一只裝有價值12萬元珠寶的行李箱，上月在靠近華社羊頭灣(Sheepshead Bay)一輛汽車內遭竊，警方通緝三名涉案男子，呼籲知情民眾提供線索。

根據警方通報，1月14日晚上7時47分許，三名男子打破停靠在U大道與東26街的一台黑色車輛玻璃，取走車子內部一只行李箱後，便隨即駕駛一台灰色的道奇Caravan(Dodge Caravan)車款，沿著U大道向東逃離現場。

警方表示，現場無人受傷，但逃逸中的嫌犯竊走的行李箱內裝有價值12萬元的珠寶，呼籲知情民眾提供線索。

根據監視器畫面可看見，三名團夥皆為較淺膚色的男性，其中一名男子最後一次被目擊時身穿全黑帽T、橄欖綠羽絨外套與黑色的毛帽。第二名嫌犯則是全身穿黑色衣物、白色運動鞋及灰色毛帽，臉上戴著口罩遮掩臉部。第三名則穿著黑色外套、藍色牛仔褲、黑白相間運動鞋及淺色棒球帽。

目擊或是知情民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發簡訊至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

