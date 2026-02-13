我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

潛逃24年 韓裔男涉2002年法拉盛命案 自南韓引渡返美受審

國土安全部停擺 機場安檢受影響嗎？今日5件事

潛逃24年 韓裔男涉2002年法拉盛命案 自南韓引渡返美受審

記者高雲兒╱紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

發生於2002年的法拉盛公寓持刀命案，歷經24年後有重大進展。警方表示，一名韓裔男子日前自南韓被引渡回美，涉嫌當年在皇后區一處公寓內刺死一名韓裔男子，目前已被控謀殺等多項重罪。

警方指出，44歲的何深(Ho Shin，音譯，下同)近日自南韓押解返紐約。檢方指控，他於2002年1月6日晚間，在法拉盛153街一間公寓內，持刀攻擊當時22歲的金大賢(Dae Hyun Kim)及19歲的邊俊(Joon Byun)。金姓男子送醫後不治，邊姓男子則倖存。

警方表示，涉案人員彼此相識。案發當晚，一行人先外出飲酒，隨後返回公寓，期間發生口角並迅速演變為暴力衝突。調查顯示，受害人先在室內遭刺傷，隨後被拖至走廊再次遭到攻擊。金大賢被送往法拉盛醫院後不久宣告死亡。

案發後，嫌犯迅速逃離紐約，數日內先後前往波士頓與華盛頓特區，隨後潛逃至南韓。警方表示，另一名當年年僅16歲的涉案少年曾於案發數日後被捕，並因與主嫌共同行動而服刑，但警方強調，何深為實際持刀行凶者。

經多年調查與跨國執法合作，警方最終在南韓追蹤到嫌犯行蹤並完成引渡程序。何深目前被控二級謀殺、謀殺未遂、攻擊及非法持有武器等罪名，案件已在皇后區刑事法院立案審理。

世界日報 陪您半世紀

南韓 法拉盛 韓裔

上一則

科技手段奏效 法拉盛、白石鎮、大學點入室竊盜大減6成

下一則

紐約布碌崙羊頭灣SUV肇逃 71歲行人被撞危殆
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

科技手段奏效 法拉盛、白石鎮、大學點入室竊盜大減6成

科技手段奏效 法拉盛、白石鎮、大學點入室竊盜大減6成
40年職業紅娘李太太：「獨」具慧眼的華人邱比特

40年職業紅娘李太太：「獨」具慧眼的華人邱比特
PS213新年親子活動 家長參與度提升

PS213新年親子活動 家長參與度提升
法拉盛新世界超市J Mart各類年貨特價熱賣中

法拉盛新世界超市J Mart各類年貨特價熱賣中

熱門新聞

兩名居住在皇后區法拉盛的男子涉嫌通過支付非法現金回扣和賄賂，詐騙醫療保險共1億2000萬元，圖為其中一家涉事的老人中心所屬公司Z & W Empire Enterprise Inc.所在地。(取自谷歌地圖)

現金回扣誘長者配藥與報名老人中心 紐約法拉盛2男涉1.2億醫保詐騙

2026-02-10 07:31
紐約布萊恩公園的噴水池結成冰柱。(新華社)

比南極還冷 紐約周日最低溫3°F 部分地區體感-40°F

2026-02-08 16:12
華爾道夫酒店去年才剛完成歷時八年、耗資數十億元的翻修裝潢，如今其中國業主卻決定把酒店賣掉，從美國市場撤退。(路透)

剛花數十億裝修完成 中國業主要賣紐約華爾道夫酒店

2026-02-11 22:00
從3月開始，成年人領取糧食券的規定更嚴格。(美聯社)

18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施

2026-02-13 07:03
紐約市近來以電費退款為由的詐騙層出不窮，實則是為了盜取用戶的重要個資。(記者馬璿╱攝影)

假退款索個資 布碌崙華男險遭電費詐騙

2026-02-08 07:11
紐約迎來極寒周末，平日人流如織的曼哈頓華埠幾乎不見行人。(受訪者提供)

紐約迎20年來最冷周末 預計本周開始回暖

2026-02-09 07:12

超人氣

更多 >
好市多馬年特供年貨：麝香葡萄 值得買嗎？

好市多馬年特供年貨：麝香葡萄 值得買嗎？
華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是

華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是
賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺

賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺
18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施

18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施
4生肖春季運勢走上坡 屬雞職場受重用、他貴人運走強

4生肖春季運勢走上坡 屬雞職場受重用、他貴人運走強