潛逃24年 韓裔男涉2002年法拉盛命案 自南韓引渡返美受審

發生於2002年的法拉盛 公寓持刀命案，歷經24年後有重大進展。警方表示，一名韓裔 男子日前自南韓 被引渡回美，涉嫌當年在皇后區一處公寓內刺死一名韓裔男子，目前已被控謀殺等多項重罪。

警方指出，44歲的何深(Ho Shin，音譯，下同)近日自南韓押解返紐約。檢方指控，他於2002年1月6日晚間，在法拉盛153街一間公寓內，持刀攻擊當時22歲的金大賢(Dae Hyun Kim)及19歲的邊俊(Joon Byun)。金姓男子送醫後不治，邊姓男子則倖存。

警方表示，涉案人員彼此相識。案發當晚，一行人先外出飲酒，隨後返回公寓，期間發生口角並迅速演變為暴力衝突。調查顯示，受害人先在室內遭刺傷，隨後被拖至走廊再次遭到攻擊。金大賢被送往法拉盛醫院後不久宣告死亡。

案發後，嫌犯迅速逃離紐約，數日內先後前往波士頓與華盛頓特區，隨後潛逃至南韓。警方表示，另一名當年年僅16歲的涉案少年曾於案發數日後被捕，並因與主嫌共同行動而服刑，但警方強調，何深為實際持刀行凶者。

經多年調查與跨國執法合作，警方最終在南韓追蹤到嫌犯行蹤並完成引渡程序。何深目前被控二級謀殺、謀殺未遂、攻擊及非法持有武器等罪名，案件已在皇后區刑事法院立案審理。