川普揚言加強移民執法 曼達尼成立跨部門小組備戰ICE

針對總統川普近日揚言將在紐約市 部署更多移民 及海關執法人員(ICE)，紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)近日宣布成立跨部門「應變委員會」(Interagency Response Committee)，以規畫並迅速回應市內可能出現的移民執法行動。

市府發言人與知情人士表示，該委員會的設立，主要是為因應類似目前在明尼蘇達州與洛杉磯等地出現的移民執法行動，並預作準備，以防聯邦政府在紐約五大行政區展開相關行動。

根據行政命令，該委員會將由第一副市長佛雷翰(Dean Fuleihan)擔任主席，成員包括市府首席法律顧問卡瑟姆(Ramzi Kassem)，以及曾於前市長白思豪任內擔任市府首席移民官的莫斯托菲(Bitta Mostofi)。其他市府機構的高階營運主管，預計將於本周內完成指派。

行政命令指出，非地方執法機構在執行民事移民執法時，經常採取具侵略性的手段，且多未持司法搜捕令，市府認為此類作法「助長恐懼文化，妨礙公共安全，並使紐約市民不敢使用市府服務或參與公共生活」。

莫斯托菲表示，該委員會的因應方式可能包括倡議或推動新政策。她指出，聯邦政府近來對何謂可接受的執法行動出現明顯轉變，全國多地已有行動被質疑侵犯民眾權利，並挑戰紐約市所認定的公共利益與城市價值。

她表示，市府的責任在於提前準備，並在必要時作出調整，以支持並保護盡可能多的紐約市民，並建立市府與民眾之間的信任，確保所有人都能受到保護。

曼達尼的行政命令同時要求多個直接服務民眾的市府機構，包括警政、矯正、遊民收容、公共衛生與兒童福利單位，全面稽核庇護 城市政策的執行情況，並禁止ICE及其他非市府執法機構使用市有車庫與空地。

對此，國土安全部(DHS)發言人麥克拉夫林(Tricia McLaughlin)則是發表聲明批評該行政命令，指市府重申庇護城市法律形同協助罪犯。她表示，若州與地方政府願意配合，ICE「根本不必在紐約市展開行動」，並指該政策將使市民面臨更高風險。

跨部門小組成立之際，正值聯邦官員持續抨擊紐約市的庇護城市政策。川普亦曾揚言切斷對庇護城市與州的聯邦資金，但相關作法多次遭聯邦法院阻止，裁定聯邦政府無權強制州與地方政府配合移民執法。

該行政命令亦是在多起媒體報導揭露市府人員可能違反庇護城市法律後發布。去年12月，Gothamist報導指出，市府遊民收容所人員曾至少兩度在未出示司法搜捕令的情況下，允許聯邦移民官員進入收容所。

此外，美聯社與The City亦揭露包括向聯邦單位提供過往被捕者資訊，以及將移民移交聯邦押、等多起事件，質疑紐約市警局是否確實遵守庇護城市法。市府調查局(DOI)雖認定相關事件未構成直接違法，但仍建議進行內部政策修正。

DOI去年12月公布的報告亦指出，曾有一名警員建立通報機制，在聯邦移民單位關注的對象與警方接觸時即收到通知，該行為已違反庇護城市法。

另據媒體Hell Gate報導，哈德遜河公園信託的合約允許ICE在第40碼頭車庫停車，不過該信託單位表示，該合約預計將於今年稍後不再續約。