政府周末又局部關門 機場安檢恐受影響…今日5件事

路易斯安納州這快樂城市 早上9點舞池已擠滿人

皇后區艾姆赫斯特華人住宅區深夜大火 34歲女子亡 多人傷

記者高雲兒╱紐約即時報導
截至10日上午，仍有一名疑似被困於地下室的人員下落不明，相關搜救與排查工作持續進行。(記者高雲兒╱攝影)
9日晚間，皇后區艾姆赫斯特(Elmhurst)華人住宅區發生一起嚴重住宅火災，造成一名34歲女子死亡、多人受傷，並波及相鄰多棟住宅。由於火勢猛烈，加上低溫天氣影響，救援過程一度面臨困難，數十名居民被迫緊急撤離。

紐約市消防局，該起火災發生於9日晚6時44分，當局接獲報案稱皇后區東安根大道(Dongan Avenue)83-32號附近起火，隨即派遣多輛消防車與救護車趕赴現場展開救援。消防局於晚間7時22分確認該處為四級火警。消防局表示，火勢由住宅一樓燃起並迅速向上蔓延，波及左右相鄰建築，隨著火勢擴大，當局共出動230餘名消防員與醫護人員投入滅火與搜救行動。

消防人員連夜奮戰，最終於10日凌晨1時左右將火勢控制。由於火勢迅速蔓延，部分被困居民被迫自窗戶跳下逃生，救援難度極高。傷亡方面，官方確認一名34歲女子不幸身亡另外，事故中共有九人被送往醫院治療，其中一情況危急、一人傷勢嚴重，其餘七人傷勢較輕，包括兩名消防員。另有傷者中包括兩名年僅10歲與13歲的未成年人。但截至10日上午，仍有一名疑似被困於地下室的人員下落不明，相關搜救與排查工作持續進行。

10日中午，火災現場及周邊區域仍被警方拉起警戒線封鎖，民眾無法靠近。多輛消防車仍停留在事發路段，消防與相關部門持續對受損建築進行安全評估。附近多名福清籍華人居民表示，該區住宅多為華人家庭居住，但並不清楚受傷和遇難的是否是華人。

火災對周邊住戶造成嚴重影響。官方表示，至少47名鄰居因房屋受損或存在安全隱患，目前仍無法返回住所。美國紅十字會已進駐現場，為受影響家庭提供臨時安置與緊急援助。

此外，紐約市建築局已對起火住宅及其左右相鄰的兩棟建築發布全面撤離命令。目前，相關部門正就火災起因展開調查，具體原因仍有待進一步公布。

