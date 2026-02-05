我的頻道

紐約吃霸王餐台灣網紅拒出庭 心理鑑定未完成庭訊延期

記者馬璿／紐約即時報導
示意圖。（取自123RF）
示意圖。（取自123RF）

被控多起吃霸王餐案件的34歲台灣女子鍾佩雲(Pei Yun Chung，姓名皆音譯)4日(周三)拒絕出席布碌崙刑事法院的應訊。由於其尚未完成原定的心理鑑定，法官未下令強制押解，而是將其留在雷克島(Rikers Island)持續羈押，庭訊因此延期。

法庭紀錄顯示，布碌崙刑事法院法官澤爾馬諾維茨(Jacob Zelmanovitz)當天未下令強制押解被告出庭，並同意其續留羈押場所。由於原訂處理的「730心理健康評估」心理鑑定尚未完成，相關庭審未能實質進行。

鍾佩雲的代表律師德查盧斯(Henry Dechalus)會後表示，原訂於上周在雷克斯島進行的心理鑑定，因當天發生停電而被迫取消，需另行安排時間重新進行。護律師表示，已嘗試聯繫鍾佩雲在台灣的家屬，希望協助籌措4500元的保釋金，但目前尚未取得進展。

法庭資料顯示，鍾佩雲於去年12月17日曾被強制押解出庭，期間多次打斷法官雷諾茲(Orville Reynolds)發言，引得法官當庭警告，相關行為也使法庭進一步關注其精神狀況。法庭中也另提到鍾女她涉嫌持逾期學生簽證滯留美國，已遭移民拘捕令通緝，恐面臨遣返風險。

法院排定她於3月5日再次出庭，屆時將就繼續處理尚未完成的心理鑑定相關事宜。

自稱美食博主的鍾女自10月起，不僅常身穿華麗名牌，現身威廉斯堡的多家高檔餐廳，至少10次因吃霸王餐而被餐廳報警逮捕，更經常在社群平台上曬出自己購買的名牌衣著。她被捕後一直被羈押在雷克島(Rikers Island)監獄，近期也已被房東從威廉斯堡豪華公寓中驅逐，據悉在這棟公寓中至少已積欠超過5萬元房租。

