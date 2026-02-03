我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

軟體股爆拋售潮 拖累美科技股重摔 資金轉向能源和傳統權值股

美軍擊落伊朗無人機 白宮：美伊會談按原定計畫進行

皇后區州議會補選今投票 提前投票冷清引關注

記者戴慈慧／紐約即時報導
皇后區第36選區遠眺天際線。此選區橫跨阿斯托利亞與長島市等地，是紐約進步派重要據點之一。（記者戴慈慧／攝影）
皇后區第36選區遠眺天際線。此選區橫跨阿斯托利亞與長島市等地，是紐約進步派重要據點之一。（記者戴慈慧／攝影）

為了填補現任市長、前州眾議員曼達尼 (Zohran Mamdani) 留下的席位，皇后區第36選區舉行特別選舉，3日進入正式投票。不過，在此前一週多的提前投票期間，投票人數明顯偏低。

根據選務統計，截至2日提前投票結束，約有9800名選民完成投票。相較之下，該選區在2024年常規選舉中有超過3萬8千人投票，本次補選參與度顯著下降。分析指出，嚴寒天氣與連日暴雪影響，加上特別選舉本身關注度通常不高，是投票率疲弱的重要原因。原訂提前投票期間甚至因暴風雪取消部分時段，雖然後續延長時間彌補，仍未明顯帶動人潮。

第36選區涵蓋阿斯托利亞(Astoria)、長島市(Long Island City)與艾姆赫斯特(Elmhurst)等社區，長期被視為進步派民主黨的重要據點。本次補選由三名社區組織背景深厚的候選人角逐，競選主軸集中在住房負擔、移民權益與社區服務資源。

被視為領跑者的莫雷諾 (Diana Moreno) 是曼達尼親自力挺的接班人，同時獲得皇后區民主黨黨部、工薪家庭黨 (Working Families Party) 以及近年勢力持續擴大的民主社會主義者組織 (Democratic Socialists of America) 聯合背書，被認為在基層組織與選戰資源上具明顯優勢。

阿卜杜勒哈米德 (Rana Abdelhamid) 長期在施坦威街 (Steinway Street) 一帶從事社區組織工作，並教授當地穆斯林女性自我防衛課程，在區內建立穩固基礎。她獲得國會眾議員維樂貴絲(Nydia Velazquez)、市議員m元在熙 (Julie Won) 以及紐約穆斯林民主黨俱樂部 (Muslim Democratic Club of New York) 等多個團體支持。喬拜達 (Mary Jobaida) 同樣出身社區組織，在當地孟加拉裔社群中擁有一定影響力，並獲州參議員劉醇逸 (John Liu) 背書。

選務人員表示，正式投票日仍可能吸引部分選民臨時投票，但歷史經驗顯示，特別選舉的整體投票率通常難與常規選舉相比。選舉結果將在完成點票與官方認證後公布，新任議員將接手剩餘任期。

投票 民主黨 曼達尼

上一則

紐約客談╱中國模式管理 外賣騎手受壓榨
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

川普促眾院盡快通過撥款法案：不得更改內容

川普促眾院盡快通過撥款法案：不得更改內容
華埠區領袖提9大優先事務 聚焦住房議題政策

華埠區領袖提9大優先事務 聚焦住房議題政策
李文背書高德曼 民主黨內鬥升溫

李文背書高德曼 民主黨內鬥升溫
皇后區失蹤華裔女高中生遺體被發現 警方初判自殺

皇后區失蹤華裔女高中生遺體被發現 警方初判自殺

熱門新聞

在皇后區法蘭西斯路易斯高中就讀12年級的17歲華裔女學生何麥肯齊(Mackenzie Ho)，其遺體在法拉盛凱辛娜公園附近被發現；圖為此前的尋人啟事。(讀者提供)

紐約失蹤華裔女高中生遺體被發現 警方初步研判為自殺

2026-02-01 20:55
紐約中華公所主席朱超然逝世，享年73歲。(記者劉梓祁／攝影)

紐約中華公所主席朱超然逝世 享年73歲

2026-01-29 17:27
冬季風暴為紐約市帶來多達一呎的積雪還未掃清，本周末氣溫再降，體感溫度或低於華氏零度。(記者曹馨元／攝影)

周末再降溫 炸彈氣旋或挾降雪體感破0℉

2026-01-30 12:23
居民反映，法拉盛諸多路口斑馬線與公車站附近仍堆積雪牆，行人被迫繞行或踏入泥水中過馬路。(記者戴慈慧／攝影)

曼達尼市府清雪不力 紐約民眾出行步步險

2026-01-31 07:18
紐約市長曼達尼(右)與其母、電影導演米拉・奈兒。(路透資料照)

艾普斯坦最新文件 出現紐約市長曼達尼母親名字

2026-01-31 14:31
曼哈頓一名聯邦法官於周五上午裁定，撤銷對殺害聯合健保CEO被告孟喬內(Luigi Mangione)的謀殺與槍械指控。(美聯社)

聯邦法官撤銷謀殺、槍械指控 孟喬內免於死刑

2026-01-30 15:51

超人氣

更多 >
言承旭被仔仔攙扶離開 網友見這一幕心痛「他真的都快碎了」

言承旭被仔仔攙扶離開 網友見這一幕心痛「他真的都快碎了」
華人家庭旅館凌晨遇ICE突襲 華人來不及求助被帶走

華人家庭旅館凌晨遇ICE突襲 華人來不及求助被帶走
蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶

蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶
浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了

浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了
華人發生車禍報警求助 卻被警察移交ICE

華人發生車禍報警求助 卻被警察移交ICE