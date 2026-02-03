皇后區州議會補選今投票 提前投票冷清引關注

皇后區第36選區遠眺天際線。此選區橫跨阿斯托利亞與長島市等地，是紐約進步派重要據點之一。（記者戴慈慧／攝影）

為了填補現任市長、前州眾議員曼達尼 (Zohran Mamdani) 留下的席位，皇后區第36選區舉行特別選舉，3日進入正式投票 。不過，在此前一週多的提前投票期間，投票人數明顯偏低。

根據選務統計，截至2日提前投票結束，約有9800名選民完成投票。相較之下，該選區在2024年常規選舉中有超過3萬8千人投票，本次補選參與度顯著下降。分析指出，嚴寒天氣與連日暴雪影響，加上特別選舉本身關注度通常不高，是投票率疲弱的重要原因。原訂提前投票期間甚至因暴風雪取消部分時段，雖然後續延長時間彌補，仍未明顯帶動人潮。

第36選區涵蓋阿斯托利亞(Astoria)、長島市(Long Island City)與艾姆赫斯特(Elmhurst)等社區，長期被視為進步派民主黨 的重要據點。本次補選由三名社區組織背景深厚的候選人角逐，競選主軸集中在住房負擔、移民權益與社區服務資源。

被視為領跑者的莫雷諾 (Diana Moreno) 是曼達尼親自力挺的接班人，同時獲得皇后區民主黨黨部、工薪家庭黨 (Working Families Party) 以及近年勢力持續擴大的民主社會主義者組織 (Democratic Socialists of America) 聯合背書，被認為在基層組織與選戰資源上具明顯優勢。

阿卜杜勒哈米德 (Rana Abdelhamid) 長期在施坦威街 (Steinway Street) 一帶從事社區組織工作，並教授當地穆斯林女性自我防衛課程，在區內建立穩固基礎。她獲得國會眾議員維樂貴絲(Nydia Velazquez)、市議員m元在熙 (Julie Won) 以及紐約穆斯林民主黨俱樂部 (Muslim Democratic Club of New York) 等多個團體支持。喬拜達 (Mary Jobaida) 同樣出身社區組織，在當地孟加拉裔社群中擁有一定影響力，並獲州參議員劉醇逸 (John Liu) 背書。

選務人員表示，正式投票日仍可能吸引部分選民臨時投票，但歷史經驗顯示，特別選舉的整體投票率通常難與常規選舉相比。選舉結果將在完成點票與官方認證後公布，新任議員將接手剩餘任期。