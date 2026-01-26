賭紐約市降雪幾吋？ 線上賭客熱門

我的頻道

編譯莊瑞萌／即時報導
圖為紐約中央公園雪景，紐約市上周末(1月24日至26日)降雪幾吋？線上預測賭博熱門。(路透)
周末一場暴風雪席捲全美，不少賭客湧入「預測市場」(prediction markets)，針對各地的最終降雪量豪擲數百萬元，光是針對紐約市降雪總量的賭金就超過600萬元。

根據哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，線上預測平台Polymarket與Kalshi均開放全美各地的降雪預測。以Polymarket名為「紐約市周末(1月24日至26日)降雪幾吋？」的市場為例，投注金額超過120萬元，根據26日的投注情況，市場共識預計紐約市總降雪量為11吋。不過，官方結果尚未出爐，投注者必須等到國家海洋暨大氣總署(NOAA)公布1月24日至26日三天的最終數據後才能結算盈虧。

Polymarket表示，該市場將以紐約中央公園地區的NOAA每日新降雪數據為準。紐約市最熱門的投注區間為10至12吋，該選項的交易價格於26日上午來到每股0.90元。最大的一名投注者共買進超過8100股，當初以每股0.61元押注該結果。該名投注者同時也對「12至14吋」的降雪量下注超過1000元。除了紐約市之外，華盛頓特區、亞特蘭大與西雅圖等城市的降雪情況也成為熱門標的。

另一平台Kalshi的相關賭金也達七位數，截至26日上午，Kalshi針對紐約市降雪已有超過500萬元賭金，市場預估降雪超過10吋的機率高達99%。該市場將根據國家氣象局(NWS)的數據裁定勝負。

預測市場允許個人買賣未來事件結果的份額，標的涵蓋氣候、賽事及政治競選，能即時反映消費者與投資者的心理。本月初，一名匿名交易員準確預測委內瑞拉領導人馬杜洛(Nicolás Maduro)被捕，從中獲利超過46.3萬元，引發外界對內線消息的質疑。專家指出，這類預測市場目前監管相對寬鬆，容易遭到人為操縱，不過，像暴風雪這類自然事件，其結果相對難以人為控制。

➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題,分享在地記者的觀察和看法,歡迎收聽「紐約客談」>>>

