疑因極寒天候影響 紐約市出現三死案例

極寒天候於本周末降臨紐約、氣溫也驟降至攝氏零下10度左右，紐約市 警局(NYPD)於周六清晨接連發現三起疑似因天候影響而死亡的案例。警方證實，自上午7時自上午9時布碌崙 (布魯克林)兩處及曼哈頓一處地點，皆發現無明顯外傷、倒臥路面的死者，初步研判恐與極寒天氣有關。

警方表示，三名死者身上均未發現明顯外傷，初步研判可能與天候因素有關，實際死因仍待進一步釐清。首起案件發生於上午7時45分左右，一名67歲男子被發現倒臥於曼哈頓第三大道的人行道上。約近兩小時後，警方陸續在布碌崙另外兩處地點發現遺體。

警方指出，其中一名約30多歲男子被發現於布碌崙沃倫街(Warren St)一棟建築物的戶外樓梯間；另一起則發生在卡納西(Canarsie)地區，一名60多歲女子於戶外被發現，時間與前案相近。

市府表示，紐約市首席法醫辦公室將針對三起案件分別進行調查，以確認每位死者的確切死因。

氣象資料顯示，周六氣溫降至本季新低，最低落至華氏10多度、攝氏零下，並進入一段長時間低於冰點的寒冷天氣，當日體感溫度預測介於華氏0至10度之間。全美各地也傳出斷電事件，民眾也為此提前至超市採購，甚至因此出現搶購潮，貨架上的鮮食也紛紛被採購一空。

在周六上午的風暴簡報會上，市長曼達尼(Zohran Mamdani)表示，市府關切的不僅是即將到來的暴風雪，更包括已席捲全區的極端低溫。他指出，這波寒流可能是紐約市約八年來持續時間最長、氣溫最低的一次。

他亦表示，市府已於周四宣布進入「藍色警戒」(Code Blue)，在氣溫危及人身安全時啟動加強版的遊民 外展與安置服務，所有尋求床位者都應獲得保障。他強調，「不會有人被拒之門外。所有醫院、遊民服務局的日間中心，以及所有遊民所，均全面開放。」