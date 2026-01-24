我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疑因極寒天候影響 紐約市出現三死案例

川普貼文連發 公布明州死者槍枝 譴責明州州長及市長

疑因極寒天候影響 紐約市出現三死案例

記者馬璿／紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
極寒天候於本周末降臨紐約、氣溫也驟降至攝氏零下10度左右，紐約市警局(NYPD)於周六清晨接連發現三起疑似因天候影響而死亡的案例。(記者馬璿／攝影)
極寒天候於本周末降臨紐約、氣溫也驟降至攝氏零下10度左右，紐約市警局(NYPD)於周六清晨接連發現三起疑似因天候影響而死亡的案例。(記者馬璿／攝影)

極寒天候於本周末降臨紐約、氣溫也驟降至攝氏零下10度左右，紐約市警局(NYPD)於周六清晨接連發現三起疑似因天候影響而死亡的案例。警方證實，自上午7時自上午9時布碌崙(布魯克林)兩處及曼哈頓一處地點，皆發現無明顯外傷、倒臥路面的死者，初步研判恐與極寒天氣有關。

警方表示，三名死者身上均未發現明顯外傷，初步研判可能與天候因素有關，實際死因仍待進一步釐清。首起案件發生於上午7時45分左右，一名67歲男子被發現倒臥於曼哈頓第三大道的人行道上。約近兩小時後，警方陸續在布碌崙另外兩處地點發現遺體。

警方指出，其中一名約30多歲男子被發現於布碌崙沃倫街(Warren St)一棟建築物的戶外樓梯間；另一起則發生在卡納西(Canarsie)地區，一名60多歲女子於戶外被發現，時間與前案相近。

市府表示，紐約市首席法醫辦公室將針對三起案件分別進行調查，以確認每位死者的確切死因。

氣象資料顯示，周六氣溫降至本季新低，最低落至華氏10多度、攝氏零下，並進入一段長時間低於冰點的寒冷天氣，當日體感溫度預測介於華氏0至10度之間。全美各地也傳出斷電事件，民眾也為此提前至超市採購，甚至因此出現搶購潮，貨架上的鮮食也紛紛被採購一空。

在周六上午的風暴簡報會上，市長曼達尼(Zohran Mamdani)表示，市府關切的不僅是即將到來的暴風雪，更包括已席捲全區的極端低溫。他指出，這波寒流可能是紐約市約八年來持續時間最長、氣溫最低的一次。

他亦表示，市府已於周四宣布進入「藍色警戒」(Code Blue)，在氣溫危及人身安全時啟動加強版的遊民外展與安置服務，所有尋求床位者都應獲得保障。他強調，「不會有人被拒之門外。所有醫院、遊民服務局的日間中心，以及所有遊民所，均全面開放。」

布碌崙 紐約市 遊民

上一則

極寒來襲 醫囑分層保暖、補充熱量 長者與慢性病患者小心
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

去年紐約市法拍屋數 皇后區最多 布碌崙第二

去年紐約市法拍屋數 皇后區最多 布碌崙第二
紐約市流感病例續增 本季逾14萬人染疫

紐約市流感病例續增 本季逾14萬人染疫
布碌崙86街遊民所案 提議公開審查

布碌崙86街遊民所案 提議公開審查
布碌崙民代 強調保護守法移民

布碌崙民代 強調保護守法移民

熱門新聞

紐約地區本周末將再迎暴雪和劇烈降溫天氣。(記者許君達／攝影)

暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴

2026-01-21 18:31
南布碌崙(布魯克林)兩名社福照護中介業務日前在布碌崙聯邦法院認罪，承認長年透過非法回扣與賄賂手法，安排白卡受益人前往並無為其實際提供服務的兩間成人日照中心與居家照護機構。圖為涉案機構。(谷歌街景圖)

涉詐領白卡6800萬元 紐約布碌崙日間照護中心中介認罪

2026-01-16 14:52
在明尼蘇達槍擊事件後，紐約市地鐵內出現抗議移民及海關執法局的標語。(路透)

紐約社會主義者集結4000人 準備迎戰ICE

2026-01-18 17:24
紐約州近期加強整頓醫美行業，逾200次檢查中揭發多起違規事件。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓「黑醫美」1診所數十人受害 紐約華人業者坦言行業亂象叢生

2026-01-20 07:15
紐約市本周末將迎來一場極寒冬季風暴，或將帶來十年一遇的大降雪，但學生恐怕難以再享有傳統「雪假」。圖為中央公園。(記者范航瑜╱攝影)

冬季風暴來襲紐約不放「雪假」學生怎麼上課？周日公布

2026-01-23 15:28
本周末雪暴來襲，預計紐約市的降雪量將超過6吋。（本報資料照片／記者張宗智攝影）

暴風雪再襲紐約 周末急凍 降雪量恐達10吋

2026-01-22 01:29

超人氣

更多 >
2026國防戰略報告 中國不再列首要威脅 無一字提台灣

2026國防戰略報告 中國不再列首要威脅 無一字提台灣
張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼

張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼
鳳梨酥送膩了？台灣1古早味零食 日本人很愛

鳳梨酥送膩了？台灣1古早味零食 日本人很愛
不斷更新／風暴影響 川普核准10州進入緊急狀態

不斷更新／風暴影響 川普核准10州進入緊急狀態
霍諾德攀登台北101倒數時刻 緊急決定延期

霍諾德攀登台北101倒數時刻 緊急決定延期