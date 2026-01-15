我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

獨家/抵美1年多突遭重創 36歲華裔移民車禍截肢

關稅談判底定 台行政院：台灣模式進軍美供應鏈

佛州槍店老闆非法向紐約販運槍枝 被控71罪

記者許君達／紐約即時報導
德斯蒂法諾向紐約市和長島非法販運大量槍枝和彈藥，被控71項罪名。(州檢察長辦公室提供)
德斯蒂法諾向紐約市和長島非法販運大量槍枝和彈藥，被控71項罪名。(州檢察長辦公室提供)

紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)14日宣布起訴佛州槍店業者德斯蒂法諾(Lawrence Destefano)，後者涉嫌向紐約買家非法郵寄大量槍枝、「幽靈槍」和槍枝組件，被控71項罪名。

詹樂霞說，德斯蒂法諾是佛州槍械零售商Indie Guns的業主，該公司長期無視紐約州控槍法律，非法郵寄整槍、彈藥和關鍵零組件至紐約市及周邊郊區。調查發現，德斯蒂法諾通過加密通訊軟體Telegram與買家聯絡並下單，以規避執法機構的監管，他還要求買家使用現金、匯票或數位支付等方式付款，以逃避交易紀錄監控。此外，他還會將同一批產品分開寄送並偽造貨品申報單，以逃避運輸環節中的檢查。

2025年1月至5月間，德斯蒂法諾向一名臥底探員售出12枝槍、一套「幽靈槍」組件、多組高容量彈匣和超過1300發子彈。此外還有兩件由他發出的包裹被郵政部門截獲，其中一個寄往長島納蘇郡的包裹內有一套完整的幽靈槍組件，另一個寄望布碌崙(布魯克林)的包裹內有100發9毫米子彈和一個高容量彈匣。

州檢察長辦公室2022年曾起訴德斯蒂法諾經營的Indie Guns公司，指控其向紐約居民販售數萬件槍枝組件，使購買者可以便捷地將其自行組裝成手槍和攻擊性槍枝，且這些零組件沒有出廠序列號、無法追蹤監管，導致大量「幽靈槍」流入紐約市。2024年3月，紐約州高等法院判決該公司支付780萬元罰款，並被永久禁止在紐約州經營。

紐約市警總局局長蒂池(Jessica Tisch)與詹樂霞共同宣布了針對德斯蒂法諾的起訴。她表示，經過執法部門的打擊，這條黑槍流入紐約的管道已被切斷。

紐約州 紐約市 詹樂霞

上一則

「媲美私校 完全免費」…澤塔特許公立學校 進駐法拉盛

下一則

獨家/抵美1年多突遭重創 36歲華裔移民車禍截肢 仰賴社區援助
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

地產華商詐騙案 紐約州高院判賠償20移民家庭逾420萬

地產華商詐騙案 紐約州高院判賠償20移民家庭逾420萬
線上購物平台Instacart定價機制不公 州檢察長約談

線上購物平台Instacart定價機制不公 州檢察長約談
曼達尼的2場就職禮：午夜廢棄地鐵站宣誓 下午市府公開儀式

曼達尼的2場就職禮：午夜廢棄地鐵站宣誓 下午市府公開儀式
曼達尼午夜宣誓 紐約首位穆斯林、南亞裔市長就任

曼達尼午夜宣誓 紐約首位穆斯林、南亞裔市長就任

熱門新聞

摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)銀行正在紐約市及新澤西地區招募兼職職缺的雙語人才，部分職位不要求應聘者具備大學學位。(美聯社)

紐約摩根大通招聘中英雙語人才 無需大學學歷

2026-01-08 15:00
南布碌崙黃先生在松柏之家社區服務中心的幫助下，安心回中國探望老母。(松柏之家提供)

無實體綠卡 華男急返鄉探母遇困

2026-01-14 01:26
近日，在法拉盛緬街的快速公車Q44站點，常可見MTA查票人員登車或於站點檢查乘客是否已完成刷卡付款。(記者高雲兒╱攝影)

OMNY全面上路後 紐約法拉盛公車查票頻現 乘客：理解但感受不佳

2026-01-12 06:29
明尼蘇達州明尼阿波利斯市一名女子被ICE擊斃後，紐約市長曼達尼(中)強調市府不會配合聯邦移民執法。(記者劉梓祁／攝影)

ICE擊斃明州女子 曼達尼：不配合聯邦移民執法

2026-01-09 07:12
在華策會所服務的亞裔及移民家庭中，約有1萬名社區成員將受到糧食券(SNAP)削減與資格變動的影響。(記者鄭怡嫣／攝影)

紐約華策會：糧食券削減 衝擊1萬亞裔、移民家庭

2026-01-12 07:38
行政裁決文件所附照片顯示，受害者陳君的頸部在注射不明物質後出現多排紅色隆起痕跡。(紐約州務院提供)

無證醫美導致顧客受傷 紐約法拉盛美容師被吊銷執照

2026-01-11 11:46

超人氣

更多 >
對抗通膨 美國富人多把錢放這5個地方

對抗通膨 美國富人多把錢放這5個地方
4星座過40歲沒煩惱 金牛事業步正軌、他在業界建威望

4星座過40歲沒煩惱 金牛事業步正軌、他在業界建威望
咖啡是代謝助攻王 營養師：這種咖啡效果最好

咖啡是代謝助攻王 營養師：這種咖啡效果最好
這動作能保命 空服員坐著時「手放腿下」的背後原因

這動作能保命 空服員坐著時「手放腿下」的背後原因
川普：明州若不制止暴徒攻擊ICE官員 將動用「叛亂法」

川普：明州若不制止暴徒攻擊ICE官員 將動用「叛亂法」