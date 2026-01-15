佛州槍店老闆非法向紐約販運槍枝 被控71罪

德斯蒂法諾向紐約市和長島非法販運大量槍枝和彈藥，被控71項罪名。(州檢察長辦公室提供)

紐約州 檢察長詹樂霞 (Letitia James)14日宣布起訴佛州槍店業者德斯蒂法諾(Lawrence Destefano)，後者涉嫌向紐約買家非法郵寄大量槍枝、「幽靈槍」和槍枝組件，被控71項罪名。

詹樂霞說，德斯蒂法諾是佛州槍械零售商Indie Guns的業主，該公司長期無視紐約州控槍法律，非法郵寄整槍、彈藥和關鍵零組件至紐約市 及周邊郊區。調查發現，德斯蒂法諾通過加密通訊軟體Telegram與買家聯絡並下單，以規避執法機構的監管，他還要求買家使用現金、匯票或數位支付等方式付款，以逃避交易紀錄監控。此外，他還會將同一批產品分開寄送並偽造貨品申報單，以逃避運輸環節中的檢查。

2025年1月至5月間，德斯蒂法諾向一名臥底探員售出12枝槍、一套「幽靈槍」組件、多組高容量彈匣和超過1300發子彈。此外還有兩件由他發出的包裹被郵政部門截獲，其中一個寄往長島納蘇郡的包裹內有一套完整的幽靈槍組件，另一個寄望布碌崙(布魯克林)的包裹內有100發9毫米子彈和一個高容量彈匣。

州檢察長辦公室2022年曾起訴德斯蒂法諾經營的Indie Guns公司，指控其向紐約居民販售數萬件槍枝組件，使購買者可以便捷地將其自行組裝成手槍和攻擊性槍枝，且這些零組件沒有出廠序列號、無法追蹤監管，導致大量「幽靈槍」流入紐約市。2024年3月，紐約州高等法院判決該公司支付780萬元罰款，並被永久禁止在紐約州經營。

紐約市警總局局長蒂池(Jessica Tisch)與詹樂霞共同宣布了針對德斯蒂法諾的起訴。她表示，經過執法部門的打擊，這條黑槍流入紐約的管道已被切斷。