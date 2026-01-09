我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

25年來首次 加州全境0乾旱

天文旅遊正熱 2026年把握這7大奇觀

華人頻成跨國詐騙目標 孟昭文推動反詐條款納入撥款法案

記者高雲兒╱紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
聯邦眾議員孟昭文近日表示，她已在眾議院成功推動兩項反詐騙措施，納入最新通過的聯邦撥款法案，要求強化FBI的網路犯罪通報系統，並加大對地方執法機構的資源支持。(美聯社檔案照)
聯邦眾議員孟昭文近日表示，她已在眾議院成功推動兩項反詐騙措施，納入最新通過的聯邦撥款法案，要求強化FBI的網路犯罪通報系統，並加大對地方執法機構的資源支持。(美聯社檔案照)

針對華人社區近年來頻繁發生的網路投資詐騙、感情詐騙及俗稱「殺豬盤」的跨國詐騙案件，聯邦眾議員孟昭文近日表示，她已在眾議院成功推動兩項反詐騙措施，納入最新通過的聯邦撥款法案，要求強化FBI的網路犯罪通報系統，並加大對地方執法機構的資源支持。

孟昭文辦公室8日表示，相關詐騙多透過社群媒體與通訊軟體接觸受害者，誘導其匯款或提供銀行帳戶與個人資訊，造成嚴重的經濟損失與心理創傷。辦公室並在回信中具體提及一宗華人受害案例：上月一名皇后區華人選民在微信平台結識詐騙者，對方聲稱可協助將資金轉帳給親友，最終卻捲款失聯。該名受害者隨後向議員辦公室求助，目前已被轉介至皇后區地區檢察官辦公室，案件仍在調查中。

孟昭文在聲明中指出，這類詐騙行為性質惡劣，不僅讓受害者失去畢生積蓄，也使許多移民因語言障礙、對制度不熟悉等原因，難以及時獲得執法機關協助，進而導致證據流失、案件追查困難。

為回應詐騙問題，孟昭文身為眾議院撥款委員會下屬「商務、司法、科學及相關機構小組委員會」(Commerce, Justice, Science and Related Agencies Subcommittee)的資深民主黨成員，成功將兩項反詐騙條款納入最新通過的聯邦撥款法案。該法案已於8日在眾議院通過。

第一項條款要求FBI優先強化其網路犯罪通報系統：網際網路犯罪投訴中心(Internet Crime Complaint Center，IC3)，以更有效識別跨州、跨國的複雜詐騙網絡，避免案件因分散而遭忽略。IC3目前是FBI受理網路犯罪舉報的核心平台。

第二項條款則敦促司法部在聯邦經費分配上，優先支援州與地方執法機構，包括紐約市警察局，添購設備與技術資源，以加強調查與打擊包括網路金融詐騙在內的各類詐騙犯罪。孟昭文並呼籲參議院儘快跟進並通過相關撥款內容，使資源能實際落實至執法層面。

此外，孟昭文也回顧其過往推動的多項反詐騙措施，包括成功推動反制來電顯示偽裝(spoofing)的立法，以防詐騙分子假冒銀行、政府或執法機構行騙；針對SNAP福利卡盜刷問題，要求加強超市等場所刷卡設備的監管；以及敦促郵政系統改善防盜機制，減少因郵件被竊而引發的金融詐騙。

孟昭文強調，面對手法不斷翻新的詐騙犯罪，政府必須在執法、資源配置與公共教育等層面同步加強，而她也將持續把保護移民與弱勢社群，作為其國會工作的重點方向。

詐騙 孟昭文 華人

上一則

紐約市護理師罷工倒數 布碌崙與史島部分醫院達成協議
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

ICE擊斃明州女子 曼達尼：不配合聯邦移民執法

ICE擊斃明州女子 曼達尼：不配合聯邦移民執法
127國會議員 籲國安部撤回「公共負擔」新提案

127國會議員 籲國安部撤回「公共負擔」新提案
皇后區中轉郵箱持續遭竊 孟昭文促改善

皇后區中轉郵箱持續遭竊 孟昭文促改善
皇后區雷哥公園圖書分館動工 2028啟用

皇后區雷哥公園圖書分館動工 2028啟用

熱門新聞

長期被視為家庭經濟穩固基石的「自有住宅」，在房價高昂的紐約州卻依然遙不可及。(記者范航瑜／攝影)

紐約州房價高僅半數居民擁房 華人瞄準這處購屋

2026-01-05 19:33
示意圖。Image by Mimzy from Pixabay

資金盤疑跑路 美加數百華人損失數億

2026-01-07 11:16
摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)銀行正在紐約市及新澤西地區招募兼職職缺的雙語人才，部分職位不要求應聘者具備大學學位。(美聯社)

紐約摩根大通招聘中英雙語人才 無需大學學歷

2026-01-08 15:00
紐約州從新年起實施更嚴格的扣分制度。(取自紐約州警臉書)

紐約州違規U型轉彎首納扣分制 首次違規最高可罰150元

2026-01-06 06:27
反戰者聚集在法院外抗議美國的軍事行動。(記者許君達╱攝影)

馬杜洛紐約出庭 法院外吵翻天…緊鄰華埠 居民不堪其擾

2026-01-05 15:33
近來，紐約華人社區中，愈來愈多持有永久居民身分多年的移民，開始積極申請美國公民。（本報檔案照）

移民政策不確定性升高、考試變難 華人綠卡族加快轉公民

2026-01-07 06:28

超人氣

更多 >
4星座愈老愈有錢 金牛靠存錢、他熬成高位50歲後資產看漲

4星座愈老愈有錢 金牛靠存錢、他熬成高位50歲後資產看漲
男看羊圈監控發現妻出軌8年 砍情夫1家4口 後續太扎心

男看羊圈監控發現妻出軌8年 砍情夫1家4口 後續太扎心
結帳時順手拿瓶汽水？當心無意間變冤大頭

結帳時順手拿瓶汽水？當心無意間變冤大頭
川普對中侵台弦外之音：從「要做什麼是他的事」到「換總統就不一定」

川普對中侵台弦外之音：從「要做什麼是他的事」到「換總統就不一定」
川普稱守國際法 但唯一限制是「我的道德」

川普稱守國際法 但唯一限制是「我的道德」