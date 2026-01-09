男持利器闖布碌崙醫院自殘還企圖傷害病患、保全…警擊斃

我的頻道

記者馬璿／紐約即時報導
8日，布碌崙(布魯克林)公園坡(Park Slope)的紐約布碌崙長老會醫院發生一起挾持事件，一名手持利器的男子闖入醫院後將自己反鎖在病房內自殘，並試圖傷害同房的一名患者和一名保全。在口頭命令與電擊無效後，警方開槍擊倒該名意圖朝警員逼近的男子，最終該名男子遭槍擊後不治身亡。(取自市警局記者會影片)
8日，布碌崙(布魯克林)公園坡(Park Slope)的紐約布碌崙長老會醫院(NewYork-Presbyterian Brooklyn Methodist Hospital)發生一起挾持事件。警方表示，一名手持利器的男子闖入醫院後將自己反鎖在病房內自殘，並試圖傷害同房的一名患者和一名保全。在大批警方趕赴現場並以電擊槍制伏不成後，警方開槍擊中該名意圖朝警員逼近的男子，最終該名男子不治身亡。案件仍在調查中，院方亦尚未對此事置評。

警方隨後召開新聞發布會，市警局助理局長明希(Charles Minch)表示當日下午5時27分其接獲多通報警電話，稱醫院內有一名情緒失控且暴力的男子持刀行凶，警方立即趕赴現場，並在醫護人員指引下前往案發的八樓病房。另有其他消息指稱，報案者在電話內情緒激動地喊著「把它放下！」、「我不知道他在做什麼，請幫忙」等語句。

院方人員告知，該名男子在房內以利器自殘，並試圖傷害同室的另一名年約七旬的病患，以及一名年約五旬的醫院保全，且揚言要殺害對方與自己。警方抵達房門外時，發現牆面、地板以及門外皆濺滿血跡，男子隨後站到門框處，手持沾血的武器與其對峙。

明希表示，員警多次以口頭命令要求男子放下武器，並數度施放電擊槍，但仍未能制服對方。男子不僅拒絕，還多次企圖將房門關上，將房內的病患與保全留在其中。警方設法撐住房門後，曾同時使用電擊槍與槍枝但未能奏效。在接下來的四分鐘，警方在持續多次口頭警告後，男子再次持利器朝員警逼近，員警在施用電擊槍無效(ineffective)後開槍制止，男子中彈不久後不治身亡。

警方未透露開槍次數或擊中部位，並公布一張帶血尖銳物的影像。該利器外形不似一般刀具，警方在案發隔日確認該物品為「馬桶座的碎片」，但男子取得該物的管道仍待釐清。警方亦表示，整起過程均有隨身攝影機拍下，案件已交由相關單位進一步調查。

警方表示，「這個情況原本可能出現截然不同的結果」，並指出該名男子前一日曾入院治療，初步調查指出其與被挾持的病患及保全並無明顯關係。院方發言人則對事件未發表任何評論。

案發後，醫院周邊一度出現大批警車與救護車，主要入口所在的第六街被封鎖，空中亦有直升機盤旋，警方反恐單位人員在場戒備。

警方未透露開槍次數或擊中部位，並表示仍在調查男子當時持有的武器種類，僅公布一張帶血尖銳物的影像。
警方未透露開槍次數或擊中部位，並表示仍在調查男子當時持有的武器種類，僅公布一張帶血尖銳物的影像。(市警局提供)

