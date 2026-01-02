我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

色情足浴汙名→奶茶一條街盛景 南加華人城市巨變

WSJ：康斗公寓市場陷入十年以來最低潮

紐約州流感疫情升溫 單周逾4500人住院創新高

記者馬璿／紐約即時報導
根據紐約州衛生廳最新數據指出，截至上周全紐約州共有4546名居民因感染流感住院，不僅較前一周大增24%，也創下單周住院人數的歷史新高。(美聯社)
根據紐約州衛生廳最新數據指出，截至上周全紐約州共有4546名居民因感染流感住院，不僅較前一周大增24%，也創下單周住院人數的歷史新高。(美聯社)

隨著假期間群聚多，全美各地流感疫情逐漸升溫，紐約州疫情亦持續惡化。根據紐約州衛生廳(New York State Department of Health)最新數據指出，截至上周全紐約州共有4546名居民因感染流感住院，不僅較前一周大增24%，也創下單周住院人數的歷史新高，其中紐約市就占了1813例。

衛生官員表示，本流感季的病例數與住院數雙雙飆升，已明顯超越過去兩年的高峰。州府資料更顯示，兩周前全州通報的流感確診數達7萬1123例，為有紀錄以來最高。雖上周病例數回落至約4萬9000例，但整體疫情仍然嚴峻。

數據同時顯示，醫院與安養機構也成為疫情重災區。上周紐約州通報95起醫院與護理之家流感群聚事件，其中便有49起發生在護理之家。12月整月，護理之家累計通報的流感群聚更達103起，呈現逐步上升趨勢。

根據聯邦疾病防治中心(CDC)最新數據，全美流感病例已迅速增加到至少750萬例，其中多達8萬1000人住院、3100人死亡，紐約州更列在全美呼吸道疾病活躍度非常高的20州名單之中。

州衛生廳廳長麥當諾(James McDonald)指出，今年的流感季明顯比往年更為嚴重，短短七天內住院人數就比前一周增加近千人。他強調，尚未接種疫苗的民眾仍應把握時間施打流感疫苗，且若在症狀出現48小時內接受醫師評估並使用抗病毒藥物，仍有助於減輕病情。

衛生單位警告，流感季高峰通常落在1月到2月之間，目前恐怕尚未達到最嚴重階段。醫師建議，在人潮擁擠、出現咳嗽或打噴嚏的場合佩戴口罩，並維持良好衛生習慣，包括勤洗手、消毒常接觸的表面、身體不適時留在家中休息，以及避免以未清潔的手觸摸口鼻與眼睛。

官員也提醒，兒童、孕婦、65歲以上長者，以及患有慢性疾病或免疫力較弱者，都是流感併發症的高風險族群，應特別留意防護。65歲以上長者與免疫力較差者，可與醫師討論是否接種高劑量流感疫苗。州府再次呼籲，接種疫苗仍是預防流感最有效的方法，藥局、診所與醫師辦公室皆可提供施打服務，6個月以上的幼兒亦可接種。

當局統計，本季全美僅約42%成人和兒童接種疫苗，CDC表示，新出現的流感病毒變異株雖然與本季流感疫苗的成分不符，但專家仍認為疫苗有助於降低重症風險。

流感疫苗 紐約州 疫情

上一則

曼達尼公布多項人事任命 華裔楊露絲出任氣候官
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

A型流感猖獗 威脅長者 CDC：恐2月才達尖峰

A型流感猖獗 威脅長者 CDC：恐2月才達尖峰
天冷心腦急症後下一波 醫示警流感、肺炎恐接棒 病例數跨年後上升

天冷心腦急症後下一波 醫示警流感、肺炎恐接棒 病例數跨年後上升
年末假期群聚升溫 全美流感逼近500萬例

年末假期群聚升溫 全美流感逼近500萬例
新澤西州流感傳播高峰期提前、比過去兩年更嚴重

新澤西州流感傳播高峰期提前、比過去兩年更嚴重

熱門新聞

華埠工商銀行保險箱接連失竊，至少三名華婦丟失近80萬元現金珠寶，引發節後民眾排隊檢查財物。(記者劉梓祁╱攝影)

中國工商銀行保險箱接連失竊 3華婦丟失近80萬元現金珠寶

2025-12-27 01:29
2萬美元轉回中國，其中10萬人民幣被當成贓款退還，華男到亞總會求助。(亞總會提供)

紐約華男轉2萬美元到中國 10萬人民幣被當贓款沒了

2025-12-29 19:29
76歲華婦華埠家中身亡，其子涉案於紐約上州被捕；圖為案發地尼克伯克村。(截自蘋果地圖)

曼哈頓華埠76歲華婦陳屍家中 41歲兒涉案平安夜落網

2025-12-26 14:07
大雪嚴重打亂航空交通，在紐約三大機場導致逾千班飛機延誤。圖為達美航空公司班機在紐約州羅徹斯特機場冒雪降落。(路透)

紐約今冬最強降雪 影響逾千航班 華男飛機3度遭取消

2025-12-29 07:08
紐約州將於2026年迎來多項早已通過、將於2026年正式上路的州法規。(記者許君達／攝影)

2026紐約新規上路 上班族最低工資調升、房價評估更透明

2025-12-30 20:08
時報廣場跨年秀是紐約最富盛名的觀光項目，每年吸引百萬遊客前往。圖為各族裔訪客在2024至2025年度跨年秀中等待新年來臨。(記者許君達╱攝影)

紐約時報廣場跨年夜「體感20℉」場內不設廁所、安檢嚴密

2025-12-31 07:23

超人氣

更多 >
2026年4生肖謹慎行事 調整好就能福運降臨

2026年4生肖謹慎行事 調整好就能福運降臨
郵輪一夜情成噩夢 她開燈驚見豔遇床伴「調包」尖叫崩潰

郵輪一夜情成噩夢 她開燈驚見豔遇床伴「調包」尖叫崩潰
15款被好市多會員大推的亞洲食品 有人為了買這項辦會員

15款被好市多會員大推的亞洲食品 有人為了買這項辦會員
華女20歲開始存退休金 靠這些方式成為「超級儲蓄者」

華女20歲開始存退休金 靠這些方式成為「超級儲蓄者」
醫師絕對不吃3種食物 「這1類」更被列為一級致癌物

醫師絕對不吃3種食物 「這1類」更被列為一級致癌物