強降雪襲紐約 市區降逾4吋雪 航班延誤與取消

紐約市在聖誕節後迎來今年冬季目前為止最強的一場降雪，這場自26日晚間延續至27日清晨的冬季風暴，為市區普遍帶來約二至四吋的降雪。(記者馬璿／攝影)

紐約市 在聖誕節後迎來今年冬季目前為止最強的一場降雪，這場自26日晚間延續至27日清晨的冬季風暴，為市區普遍帶來約二至四吋的降雪，中央公園截至27日上午7時測得4.3吋，創下自2022年1月以來單一風暴的最高降雪量，也讓紐約再度出現近年少見的「冬日雪景」。然而，降雪也打亂航空交通，導致紐約多個機場航班紛紛出現延誤或取消情況。

根據國家氣象局資料，布碌崙 (布魯克林)貝瑞吉（Bay Ridge)積雪3.1吋，布碌崙威廉斯堡與布朗士福特漢(Fordham)皆為 4.3 吋；皇后區甘迺迪機場4.1吋、拉瓜地亞機場約4吋，霍華德海灘(Howard Beach)則達4.6 吋。市區之外，降雪更為顯著，長島 多地累積四至六吋，內康乃狄克州部分地區接近九吋，紐約州上州卡茲奇出區(Catskill Mountains)甚至測得13吋降雪。

氣象專家指出，紐約市本次未出現更高積雪量，與風暴初期夾雜雨夾雪(sleet)及大氣中出現「乾槽」現象有關，導致可形成降雪的水氣減少，真正的重雪區向北與向東偏移至哈德遜河谷、康州及長島一帶。氣象局也提醒，雖然主降雪已結束，但低溫使積雪不易融化，次要道路仍可能結冰打滑。

市府表示，清潔局自26日起即展開灑鹽作業，鏟雪車整夜運作，至27日清晨全市道路至少完成一次鏟雪與除鹽。緊急管理部門提醒駕駛人保持警覺，尤其支線道路仍屬濕滑危險狀態。市民可透過清潔局的PlowNYC系統查詢自家街道的鏟雪進度。

依規定，房屋與商家所有人須在降雪結束後四小時內清理門前人行道，違者將面臨100元至150元罰款。27日一早，市區多地已可見居民拿著鏟子與鹽桶清雪。

雖市內道路大致維持可通行狀態，這場風暴仍衝擊航空交通。航班追蹤網站FlightAware顯示，27日上午紐約都會區機場成為全美延誤與取消最嚴重的地區。截至上午9時，甘迺迪機場近200架次航班取消、逾130架延誤；拉瓜地亞機場約100架取消、70架延誤；新澤西州紐瓦克機場也有超過100架次取消。