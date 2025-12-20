2026年紐約中華公所主席選舉 伍銳賢、陳庭威獲推薦

我的頻道

記者劉梓祁╱紐約即時報導
紐約台山寧陽會館成員投票舉薦，確認伍銳賢、陳庭威為中華公所主席候選人。(記者劉梓祁╱攝影)
因應現任紐約中華公所主席將於2026年2月28日屆滿，下屆人選依章輪值由紐約台山寧陽會館推薦候選人，並於19日晚公布推薦名單，由長期服務僑界的伍銳賢和陳庭威獲提名，列為2026年至2028年中華公所主席的候選人。

據台山寧陽會館主席伍堅石的推薦書，伍銳賢籍貫廣東台山，現年76歲，現已退休；其人學識廣博做事有守有為，熱心僑務。此前，伍銳賢曾任三屆中華公所主席，亦曾為台山寧陽會館主席、美洲協勝公會總理、紐約協勝公會主席、紐約洪門致公堂主席、紐約伍胥山公所理事長、總長、主席。

另一推薦書介紹，陳庭威籍貫廣東台山，現年80歲，現已退休，亦是學識廣博、做事有守有為並在僑社服務多年的候選人。過往，陳庭威曾任紐約協勝公會主席，並現任美洲協勝公會顧問。

此前，伍銳賢在2006年、2014年和2018年，分別出任中華公所第59屆、63屆和65屆主席。他曾在任內成立「Fortune Graduation Fund」畢業基金，鼓勵紐約華僑學校學生學習中文，以及促成孫中山銅像永久設置於華埠哥倫布公園(Columbus Park)，並將其周邊命名為「中山廣場」。

新任紐約中華公所主席，伍銳賢(右)、陳庭威獲推薦。(記者劉梓祁╱攝影)
