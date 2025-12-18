我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

前NASCAR賽車手比弗爾與家人搭飛機 北卡州墜毀

紐約周五迎強風暴雨 這些地區恐淹水

紐約警方通緝柏樹山濫射案兩名嫌疑人

記者胡聲橋／紐約即時報導
布碌崙柏樹山地區大規模槍擊案嫌犯之二。(警方提供)
布碌崙柏樹山地區大規模槍擊案嫌犯之二。(警方提供)

紐約市布碌崙(布魯克林)柏樹山(Cypress Hills)地區近日發生一起大規模槍擊案，共造成六名青少年受傷。紐約警方17日公布兩名嫌疑槍手的照片，予以通緝。

這起槍擊案發生在市警75分局的轄區內。警方稱，14日(周日)凌晨1點10分左右，在大西洋大道2929號門外，聚集著一些剛參加完「16歲派對場」的青少年。這時有兩名身份不明的嫌疑人開槍，擊中一名15歲女性的胸部、臀部和腿部，一名15歲女性的右腿，一名15歲男性的左臂，一名16歲女性的右臂和左腳，以及一名17歲男性的右腿。兩名身份不明的嫌疑人隨後沿著阿什福德街(Ashford Street)向北徒步逃離現場。

急救人員趕到現場後，將其中四名傷者送往布魯克戴爾大學醫院(Brookdale University Hospital)，將其他兩名受害者被送往國王郡醫院(Kings County Hospital)接受治療。警方稱，所有六名傷者傷情穩定。

據報導，這起槍擊案是由針對一名女孩的爭執引發的，但不清楚槍擊的目標是誰，這起槍擊案似乎與幫派有關。

第一名嫌疑犯為男性。他最後一次露面時身穿黑色連帽衫、黑色褲子、黑色運動鞋和黑色滑雪面罩；另一名嫌疑人也是男性，他最後出現時身穿黑色連帽衫、黑色褲子、黑色運動鞋和藍色口罩。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在X平台上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

布碌崙柏樹山地區大規模槍擊案嫌犯之一。(警方提供)
布碌崙柏樹山地區大規模槍擊案嫌犯之一。(警方提供)

槍擊 布碌崙 紐約市

上一則

紐約周五迎強風暴雨 這些地區恐淹水
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

2025全球城市實力 倫敦連霸14年 東京這些優勢超車紐約居次

2025全球城市實力 倫敦連霸14年 東京這些優勢超車紐約居次
槍擊案發生後 布朗大學校長記者會發言 網路罵翻

槍擊案發生後 布朗大學校長記者會發言 網路罵翻
加徵富人稅實現免費全民托育 紐約6成選民力挺

加徵富人稅實現免費全民托育 紐約6成選民力挺
紐約市民預期壽命升至83.2歲 創新高

紐約市民預期壽命升至83.2歲 創新高

熱門新聞

位於皇后區法拉盛、緊鄰花旗球場(Citi Field)的可負擔住房項目Willets Point Commons一期住房抽籤即日起開放申請。(取自負責開發該項目的Related Companies)

紐約法拉盛威利點平價房開始抽籤 年滿18歲可申請

2025-12-15 12:30
王志說，自2023年11月購入皇后區法拉盛一棟老屋以來，原本只希望翻修自住，沒想到卻陷入了與地下室房客張麗(化名)的持久拉鋸戰。圖為王志的房屋。(記者高雲兒／攝影)

紐約法拉盛華裔老租客賴租一年 被法警強制搬出

2025-12-11 14:53
華航16日宣布，自2026年8月5日起，將於紐約(JFK)—台北(TPE)航線新增每周四的航班。(本報檔案照)

華航宣布增班「紐約-台北航線」力拚2026年底前天天直飛

2025-12-16 19:45
紐約州博彩委員會15日投票決定為三個正在申請賭場牌照的項目全部核發牌照，圖為其中的皇后區大都會公園所提賭場案效果圖。(取自大都會公園官網)

紐約3賭場定了…皇后區、布朗士均獲牌照 包括法拉盛

2025-12-15 14:18
根據國家氣象服務局預報，本周日(12月14日)下午至晚間，紐約市絕大部分區域降雪量達到1吋的概率超過70%。(NWS提供)

北極氣旋來襲 紐約周末今冬首場明顯降雪

2025-12-12 07:08
紐約賭場項目推進，周邊賭場華裔員工評估跳槽可能；圖為大都會公園建成模擬圖。(大都會團隊提供)

紐約賭場牌照將拍板 周邊華裔同業思跳槽

2025-12-13 06:18

超人氣

更多 >
川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷

川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷
天性善良「朋友多於仇人」 4生肖從12月開始轉運

天性善良「朋友多於仇人」 4生肖從12月開始轉運
招眾怒仍堅持 沃爾瑪不開放用Apple Pay結帳原因曝光

招眾怒仍堅持 沃爾瑪不開放用Apple Pay結帳原因曝光
電視演說提經濟成就 川普：「戰士紅利」1776元支票在路上

電視演說提經濟成就 川普：「戰士紅利」1776元支票在路上
下屆美國政府承認嗎？川普金卡在中國遇冷 疑慮讓富豪卻步

下屆美國政府承認嗎？川普金卡在中國遇冷 疑慮讓富豪卻步