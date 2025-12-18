紐約警方通緝柏樹山濫射案兩名嫌疑人
紐約市布碌崙(布魯克林)柏樹山(Cypress Hills)地區近日發生一起大規模槍擊案，共造成六名青少年受傷。紐約警方17日公布兩名嫌疑槍手的照片，予以通緝。
這起槍擊案發生在市警75分局的轄區內。警方稱，14日(周日)凌晨1點10分左右，在大西洋大道2929號門外，聚集著一些剛參加完「16歲派對場」的青少年。這時有兩名身份不明的嫌疑人開槍，擊中一名15歲女性的胸部、臀部和腿部，一名15歲女性的右腿，一名15歲男性的左臂，一名16歲女性的右臂和左腳，以及一名17歲男性的右腿。兩名身份不明的嫌疑人隨後沿著阿什福德街(Ashford Street)向北徒步逃離現場。
急救人員趕到現場後，將其中四名傷者送往布魯克戴爾大學醫院(Brookdale University Hospital)，將其他兩名受害者被送往國王郡醫院(Kings County Hospital)接受治療。警方稱，所有六名傷者傷情穩定。
據報導，這起槍擊案是由針對一名女孩的爭執引發的，但不清楚槍擊的目標是誰，這起槍擊案似乎與幫派有關。
第一名嫌疑犯為男性。他最後一次露面時身穿黑色連帽衫、黑色褲子、黑色運動鞋和黑色滑雪面罩；另一名嫌疑人也是男性，他最後出現時身穿黑色連帽衫、黑色褲子、黑色運動鞋和藍色口罩。
警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在X平台上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。
