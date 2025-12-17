霍楚下月簽提案 紐約州將允許末期病患「醫療善終」

我的頻道

記者顏潔恩／紐約即時報導
州長霍楚(右)與醫療協助善終倡議人士(左)達成協議，將在明年1月簽署法案。（歐新社）
州長霍楚(右)與醫療協助善終倡議人士(左)達成協議，將在明年1月簽署法案。（歐新社）

紐約州霍楚(Kathy Hochul)17日表示已與州議會達成協議，將在明年1月簽署通過一項提案，允許紐約州預期壽命不超過六個月的末期患者合法獲得「醫療協助善終」(medical aid in dying)服務，該提案將於簽署的六個月後生效。

州府表示，這項決定是在與提案人、倡議團體審慎反思，以及聆聽家中曾有末期患者的紐約客分享經歷後所討論而出；依照州議會通過的提案內容，包含多項保障措施，以確保病患不會在脅迫的情況下使用醫療協助善終，同時也不會強迫任何醫師或宗教背景的醫療機構提供此項服務。

霍楚表示，在最新一次的協議中加入更多防護機制，包括規定處方開立與實際配藥之間須有至少五天等待期、病患提出善終的口頭請求時必須以影音方式錄存、申請病患需接受強制性的心理健康評估、任何可能從病患死亡中獲得經濟利益的人，不得擔任口頭請求的見證人或病患的翻譯員。

此外，醫療協助善終服務僅限紐約州居民、醫師對病患的首次評估必須面對面進行、允許宗教背景的居家安寧療護機構選擇不提供此服務、明確將違反這些規定的行為在法律下定義為專業不當；最後，提案生效日期延後至簽署後的六個月，以便州衛生廳制訂必要法規，同時讓醫療機構有足夠時間培訓人員，確保合規。

「紐約長期以來一直是自由的燈塔，現在是時候將這份自由延伸給希望能以舒適且自主方式走完人生最後一程的末期病患」，霍楚在聲明中提到，自己的母親因「肌萎縮側索硬化症」(俗稱漸凍症)去世，她很清楚看著親人受苦卻無能為力的痛苦，「盡管通過該法是很艱難的決定，但我最終認為，在與州議會達成額外防護措施後，這項提案能讓紐約人減少痛苦，這絕不是縮短生命、而是縮短患者死亡的過程」。

在霍楚宣布此決定後，紐約樞機主教多蘭(Timothy Dolan)與主教們表示，霍楚的立場「象徵著州府對最弱勢民眾的拋棄」，認為等同於告訴生病或身心障礙的人，選擇自殺不僅可以接受，甚至還受到民選領袖的鼓勵。

州長霍楚(中右)與醫療協助善終倡議人士達成協議，將在明年1月簽署法案。（歐新社）
「醫療協助善終」(medical aid in dying)服務在紐約州仍是具有...
霍楚 紐約州 心理健康

➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

