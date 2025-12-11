我的頻道

他聽信ChatGPT弒母 微軟因機器人挨告首例

年長者漸放棄閱讀 科學家：削弱對腦部健康益處

布碌崙華人及其科技公司涉嫌走私高端輝達晶片被逮捕

記者胡聲橋／紐約即時報導
一個走私輝達GPU的華人團夥被破獲 。(路透)
美國「守門人行動」(Operation Gatekeeper)近日破獲一個將輝達(Nvidia)高端晶片偷運到中國及其他地區的走私網路。這個網路走私或企圖走私價值超過1億6000萬元的受出口管制輝達高端GPU。涉案的休士頓某公司及其負責人已認罪。此案另有兩人涉案，其中一人為布碌崙(布魯克林)一家科技公司的所有人，被控走私貨物出境。

根據法庭文件，來自德州密蘇里市(Missouri City)的43歲的許浩(Alan Hao Hsu，音譯)及其公司Hao Global於10日承認走私和從事非法出口活動。檢方稱，從2024年10月到2025年5月，許浩及其同夥出口或企圖出口至少價值1億6000萬元的輝達H100和H200 GPU。這兩類GPU出口到中國均受管制，需特殊許可證。

許浩被指偽造貨運文件，故意將輝達晶片分錯類，並隱藏其真正的目的地，包括中國、香港和其他受限地區。調查人員追查到資助其非法活動的來自中國的5000萬元資金。許浩最高可判10年監禁，公司可被罰非法收入的兩倍。

此案另有兩名涉案者。現年58歲的袁本林(Benlin Yuan，音譯)是維吉尼亞州一家IT公司執行長，該公司為北京某大型IT企業的美國子公司。袁本林被指陰謀違反2018年的「出口管制改革法案」(ECRA)；現年43歲中國公民龔凡越(Fanyue Gong，音譯)居住布碌崙，是紐約一家科技公司所有人，他被指陰謀走私貨物出境。

檢方指控龔凡越先冒用他人身分或利用中間人，謊稱為美國和不受限制的第三國購買輝達高端GPU。拿到晶片後，龔凡越指使工人在倉庫內撕下輝達商標，貼上假標籤，以通用電腦零件的名義準備出品到中國和香港。龔凡越3日在紐約遭逮捕。

若罪名成立，袁本林因陰謀違反ECRA最高可判處20年監禁及100萬元罰款；龔凡越因陰謀走私貨物出境最高可判處10年監禁。

輝達 布碌崙 香港

紐約法拉盛華裔老租客賴租一年 被法警強制搬出

2紐約華裔客死大西洋城酒店 檢方稱無外人行凶
