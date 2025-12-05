曼達尼凍租政策將上路 連穩租房東都用「跳水價」掛售

紐約市長當選人曼達尼主張凍結全市逾百萬戶租金穩定公寓的租金，引發房東大舉拋售物業。(記者范航瑜／攝影)

由於紐約市長當選人曼達尼 (Zohran Mamdani)即將於2026年1月走馬上任，他主張的「全面凍結租金 增加」政策尚未上路，卻已讓房地產 市場出現明顯震盪。許多持有租金穩定(rent-stabilized)住宅的房東，近期紛紛以低價將物業掛牌出售，盼趕在新市府上任前脫手。一些分析師形容，目前的市場情緒，是近十年來最不確定的一段時期之一。

根據紐約郵報(New York Post)報導，目前不少物業以「跳水價」掛牌。例如布碌崙皇冠高地(Crown Heights)一棟30單位、約2萬2000平方呎的穩租樓，售價僅227萬元，幾乎與附近單一新建三房屋的價格相同。市場分析人士指出，許多買家即便覺得價格便宜，也對穩租物業的「未來資產價值」心存疑慮，擔心曼達尼的凍租政策將使投資報酬幾乎消失。

房東代表團體指出，穩租房的平均收益本就僅約4%至5%，若再加上凍租，許多建築將長期呈現虧損。他們也擔心，若缺乏收入來源，將難以維護老舊建築物，甚至會讓整體住房存量惡化。

經濟與房地產研究者提出警告說，凍租政策若未搭配補助，可能導致更多穩租物業被撤出市場、改作其他用途，甚至加速物業失修。他們指出，曼達尼政策的核心目標是保護租客，但若未同時改善住房供給，最終可能造成「可負擔房源更少」，反而傷害租客。

有消息顯示，多筆穩租物業交易正加速談判中，房東希望在2025年底前完成交割，以避免未來市府政策產生的限制。房地產經紀表示，近兩個月來包括布碌崙、皇后區甚至布朗士，都可見到異常密集的出售案例。

有分析指出，若大量穩租物業轉手，新買家可能選擇重新定位的方式，例如轉做補貼住房申請、改為合作公寓模式，或依市場狀況尋求其他用途，將進一步重塑紐約的租屋生態。

曼達尼尚未公布完整的凍租政策執行細節，包括凍租的期間、例外條件及是否有配套補助等。