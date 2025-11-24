梅西感恩節大遊行周四登場 如何卡好位看這篇

我的頻道

記者曹馨元／紐約即時報導
深受觀眾喜愛的氣球史努比童子軍版、「妙妙犬布麗」(Bluey)、以及象徵北極光色彩的「Noorah」神奇狐狸等也將重返梅西感恩節遊行。(美聯社)
第99屆「梅西感恩節大遊行」(Macy's Thanksgiving Day Parade)將於27日(周四)在曼哈頓登場。作為全城矚目的節慶盛事，今年的遊行將新增多款大型氣球，包括熱門動畫電影「K-pop獵魔女團」中的「呆萌虎」(Derpy Tiger)，將在歡慶人群中飄過曼哈頓街頭；今年的表演陣容也同樣星光熠熠。

據悉，今年共有34個大型氣球及28輛花車參與，新增角色包括皮克斯經典人物「巴斯光年」、小精靈PAC-MAN、「超級瑪利歐兄弟」(Super Mario Brothers)中的瑪利歐等；其中，巨型巴斯光年氣球高達四層樓，寬度相當於六輛計程車，視覺效果極為震撼。今年的新花車則包括樂高、小零食Goldfish，以及「怪奇物語」(Stranger Things)主題等。

此外，深受觀眾喜愛的氣球史努比童子軍版、「妙妙犬布麗」(Bluey)、以及象徵北極光色彩的「Noorah」神奇狐狸等也將重返遊行隊伍。

星光熠熠的表演陣容將包括歌手席亞拉(Ciara)、饒舌天王巴斯達韻(Busta Rhymes)、百老匯明星艾里沃(Cynthia Erivo)等等；「K-pop獵魔女團」幕後主唱也將現身。

與往年一樣，今年的大遊行將從曼哈頓上西城中央公園西側的77街出發，南行抵達哥倫布圓環(Columbus Circle)後穿過中央公園南側，接著沿六大道(6 Ave)南行至34街的梅西百貨旁，全長約2.5哩。

民眾可免費觀看遊行，但通常須於清晨6時甚至更早抵達才能占得到人行道好位置。遊行組織者提醒勿前往哥倫布圓環與34街至38街一帶，因為該區域為警方管制及電視轉播專區，不向公眾開放。

遊行將於當天上午8時30分出發，並在中午12時抵達終點；屆時，聖誕老人將壓軸亮相，象徵紐約聖誕季揭幕。觀眾可在NBC、Peacock及多個串流平台觀看現場直播，NBC也將於當天下午2時重播一次。

每年梅西感恩節大遊行沿途都擠滿觀眾，為花車、表演者與樂隊歡呼助陣。去年NBC與Peacock平台收視人數突破3100萬，較前年增長10%，創下遊行史上最高收視紀錄。

巨型巴斯光年氣球高達四層樓，寬度相當於六輛計程車，視覺效果極為震撼。(美聯社)
