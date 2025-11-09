我的頻道

剪接川普演講惹議 BBC總裁及新聞部執行長雙雙下台

超級樂透1400萬元中獎彩券在聖荷西售出

前紐約市長白思豪劈腿已婚官員 進步派女友心碎分手

世界新聞網王若馨／即時報導
前紐約市長白思豪今年9月出席一場在義大利的活動，手中拿著莫札瑞拉起司。(歐新社資料照)
紐約郵報(New York Post)9日引述兩名消息人士報導，前紐約市白思豪(Bill de Blasio)又重新回到單身市場——他與進步派知名運動人士諾米琪‧康斯特(Nomiki Konst)的戀情在交往十個月後告吹，原因是他疑似與一名外州的民選官員有染。

這對情侶在今年2月公開戀情，當時64歲的白思豪表示，他與41歲的康斯特是「志同道合的靈魂」；康斯特是參議員桑德斯(Bernie Sanders)的前競選團隊代表、前「The Young Turks」網路媒體調查記者。

但十個月後，這段曾經甜蜜的戀情走到盡頭。消息人士指出，康斯特在得知自己遭到白思豪「劈腿」後，心碎不已。

一名康斯特的朋友說：「整個過程比他做的事還要惡劣。她之前真的、真的很開心，當事情爆發時，我簡直不敢置信！」

「即使她是受害者，仍對他充滿同理心，但他還是不斷傷害她。問題在於這整件事公開的方式，簡直糟糕透頂。」

兩人最後一次被拍到是10月18日，當時他們身穿印有紐約市長當選人曼達尼(Zohran Mamdani)名字的T恤，一起出現在「不要國王」(No Kings)的抗議活動中，彼此摟著肩膀，滿臉笑容。

消息人士說，兩人在遊行後到選舉日之間分手，原因是白思豪與一名外州民選官員展開了婚外情，對方的身分沒有曝光。

白思豪對紐約郵報表示：「我和諾米琪有過十個月美好的關係，我非常尊重她和她所堅持的理念，希望我們未來能成為真正的朋友。我沒有其他補充。」

白思豪於2023年與妻子雪琳‧麥克雷(Chirlane McCray)分居，但兩人表示並無離婚打算。

雖然白思豪積極約會，今年3月他仍與妻子一同出席一場名流活動。

2023年9月，白思豪被拍到在上西區帝國屋頂酒吧(Empire Rooftop)摟著一名神秘女子熱吻良久；三個月後，他又被目擊與另一名已婚女子約會，不過這些戀情似乎都無疾而終。

白思豪上個月剛與CNN簽下特約評論員合約，並多次公開出席支持曼達尼的活動。

康斯特則是白思豪重塑公共形象的推手，甚至協助他改善離任後經常被嘲笑的染髮顏色。

白思豪 曼達尼 紐約市

糧食券延遲發放 布碌崙華人科技公司發給陷困境家庭50元

霍楚宣布即日起重新發放糧食券 但補助資金前景仍不明朗
