3包10塊…布碌崙非法販售冷凍蝦 與輻射召回產品同品牌

該品牌「Great Value」被檢測出銫-137輻射污染的冷凍生蝦，批號為8005540-1、8005538-1和8005539-1，商品編碼則為738108，保存期限到2027年3月15日。圖為8大道攤商販售同品牌、不同品項的冷凍蝦。

布碌崙(布魯克林)華社8大道 攤商林立，其中不乏多個非法販售螃蟹、蝦等海鮮的攤販，屢遭市衛生局開罰。近期聯邦食品藥物管理局(FDA )召回一批輻射含量過高的冷凍蝦，而8大道上一家外族裔攤販以三包10塊的便宜價格吸引民眾購買，雖販售商品僅與召回品項為同一品牌，並非遭污染產品，但販賣海鮮本身便已觸法，州參議員陳學理(Steve Chan)辦公室更提醒民眾為自身安全考量，仍應到合法的超市購買，勿為貪小便宜而誤食可能有衛生問題的食品。

FDA在全美冷凍蝦中確認放射性污染後，已在全美9州召回12款相關產品。召回品項包含品牌「Great Value」被檢測出銫-137輻射污染的冷凍生蝦，批號是8005540-1、8005538-1和8005539-1，商品編碼則為738108，保存期限到2027年3月15日。

其餘商品還包含批號為087305，UPC011110641182的「Sand Bar兩磅裝冷凍生蝦」；批號為095944、111154，UPC042187002736的「Best Yet一磅裝冷凍熟蝦；批號為109542，UPC041130811685的「Arctic Shores六盎司冷凍熟沙拉蝦 150至200隻；批號為批號134010，UPC829944092540的「Great American一磅裝優質冷凍熟蝦肉」；批號為128267，UPC829944010698的「Great American兩磅裝冷凍生蝦」；批號為130632，UPC041512179471的「First Street兩磅裝冷凍生蝦」。

陳學理辦公室通訊主任倪緒輝表示，近期他們接獲通報稱疑似有外族裔攤商在8大道出售輻射含量過高的冷凍蝦，實地走訪後發現該商家販售的Great Value冷凍蝦雖然不是本次因輻射遭召回的品項，商品編號也不符合FDA警告項目，但他們仍擔心民眾因價格便宜而誤食可能不合規格的海鮮。他提醒，在普通超市冷凍蝦一包平時售價7.99元，但在8大道三包卻只售10元，吸引眾多華裔長者購買，讓他們深感憂心，呼籲民眾若看到有攤商販售有問題的海鮮，務必通報311或其辦公室電話(718)333-0311。