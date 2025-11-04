紐約市長選舉╱投票人數已創2001年來新高 各候選人衝刺拉票

距離選票站關閉仍有六小時，已有超過140萬名紐約市民完成投票，成為自2001年以來投票人數最多的一次市長選舉。(記者曹馨元╱攝影)

4日紐約市迎來市長大選，由34歲的民主黨候選人曼達尼 (Zohran Mamdani)對陣67歲的前州長葛謨 (Andrew Cuomo)及71歲的共和黨候選人史里華(Curtis Sliwa)；本次選舉正逢左右政治分化、新舊權力更替之時，其受到的全球關注也讓選戰意義遠超地方選舉，被視作民主黨在去年總統選舉潰敗後的改革走向。

截至大選日下午3時，已有超過140萬名紐約市民完成投票 ；此時距離選票站關閉仍有六小時，但投票人數不僅遠超上屆選舉的共115萬人，更成為自2001年以來投票人數最多的一次市長選舉。根據紐約市選舉委員會資料，大選當日下午3時前已有71萬7千人投票，另有73萬5千人於提前投票期間完成投票。

大選當日早晨8時，曼達尼攜妻子在皇后區自宅附近投下選票；這位被視為民主社會主義者的州眾議員是本次市長選舉中最大黑馬，自爆冷突圍黨內初選後，一直於民調保持領先地位。完成投票後，曼達尼誓言要「開啟政治新時代」，並讓「全國最昂貴的城市變得人人都能負擔得起」；他的政綱包括加徵富人稅以支持大規模社會福利計畫，若當選，將成為紐約史上首位穆斯林市長。

隨後，曼達尼走訪布碌崙格林堡(Fort Greene)、曼哈頓下東城等地，一路獲得州檢察長詹樂霞(Letitia James)、州議員李榮恩(Grace Lee)、市議員馬泰(Christopher Marte)等眾多民代現身支持。

以獨立身分參選的前州長葛謨也在大選日早晨於曼哈頓中城投票。葛謨對選舉結果表示樂觀，指高投票率對自己有利，並稱這場決定紐約市與民主黨未來的選舉是他「一生中最重要的一場選舉」。在黨內初選敗給曼達尼後，葛謨選擇以獨立身分參選，並與大選前夜獲得總統川普的背書；對此，葛謨回應稱，「總統並不是支持我，而是反對曼達尼」。

當日現身Fox News時，葛謨也對疫情期間養老院事件表達了歉意；「這是在我的任內，我理解這有多麼糟糕」。不過，他並未承認自己有任何不當行為，同時重申自己當時遵循了聯邦指引以及頂尖健康專家的建議。

而共和黨候選人史里華已在提前投票期間完成投票。大選當日，他走訪曼哈頓上西區、皇后區白石鎮等地，進行最後的拉票活動。

外界普遍認為，曼達尼與葛謨的角逐也代表民主黨內新舊權力的更替。同為激進派民主黨人的歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)與桑德斯(Bernie Sanders)早在初選前便背書曼達尼，他也於近月接連獲得州長霍楚(Kathy Hochul)、聯邦眾議院少數黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)等黨內重量級人物支持；不過，紐約傳統政治象徵式人物、參院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)直至大選日仍不願透露其支持對象。