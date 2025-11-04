紐約市長選舉╱曼哈頓華埠投票站熱鬧 8成華人投曼達尼

作為唐人街住客協會(CAAAV)的一員，鄭寶財希望能借助唱歌吸引更多選民，擴大曼達尼的影響力。(記者曹馨元╱攝影)

4日紐約市長大選開跑，各方志願者在華埠麥地臣社區中心(Hamilton Madison House)投票 站前進行最後的拉票衝刺，民主黨候選人曼達尼 (Zohran Mamdani)支持者更搬來音響設備，帶來現場卡拉OK。截止當日早11時30分，該投票站共計入選票358張；翻譯人員透露，所有華人 選民已經有堅定的投票人選，而支持曼達尼的達八成。

大選日一早，59歲的鄭寶財帶著音響設備在選票站前一展歌喉；作為唐人街住客協會(CAAAV)的一員，鄭寶財希望能借助唱歌吸引更多選民，「擴大影響力，用各種各樣的辦法把曼達尼推出來」。鄭寶財自24年前來到美國便一直住在東百老匯社區，他說，東百老匯作為商業居住中心，曾是福州人的「第二故鄉」，卻因房租上漲、居住空間不夠而流失大量居民；「我不想讓下一代也因為房租背上那麼大的壓力」。

當日早晨，麥地臣社區中心的選民人流較為平穩。投票站內一名不願具名的翻譯人員透露，前來投票的所有華人選民均已心有所屬，不再出現猶豫不決、不熟悉候選人的情況；而據他觀察，華人中投票給曼達尼的高達八成，餘下二成則支持獨立參選的前州長葛謨(Andrew Cuomo)。

一位從小在華埠長大的女性華人選民表示，自己投票給曼達尼的原因是「他更能與工薪階層共情」；在她看來，如今紐約市最嚴峻的挑戰是可負擔住房危機、治安與生活成本，「我看到曼達尼在競選活動的狀態，他是能與工薪階層連結的」。而另一位不願具名華人女性表示，自己投給曼達尼的原因很簡單，「我不想投給變態，也不想投給沒有執政經驗的共和黨」。 截止當日早11時30分，華埠麥地臣社區中心投票站共計入選票358張；翻譯人員透露，八成華人投選曼達尼。(記者曹馨元╱攝影)