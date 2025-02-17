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不滿亞當斯與川普合作換撤罪 紐約市府4名高官要辭職

記者曹馨元╱紐約即時報導
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包括第一副市長斯普林格(左)在內的4名副市長因不滿亞當斯(右)配合總統川普打擊移民而換取撤罪的做法，將預計於近日辭職。(記者顏嘉瑩／攝影)
包括第一副市長斯普林格(左)在內的4名副市長因不滿亞當斯(右)配合總統川普打擊移民而換取撤罪的做法，將預計於近日辭職。(記者顏嘉瑩／攝影)

17日，多家媒體報導指，包括第一副市長斯普林格(Maria Torres-Springer)、負責統籌運行的副市長喬西(Meera Joshi)在內的4名紐約市府高官因不滿市長亞當斯(Eric Adams)配合總統川普打擊移民而換取撤罪的做法，將預計於近日辭職。

紐約時報援引多名消息人士說法表示，這4名官員分別為第一副市長斯普林格、負責運營的副市長喬西、負責統籌醫院的副市長伊索姆(Anne Williams-Isom)、及公共安全副市長帕克(Chauncey Parker)；4人共同承擔紐約市府的絕大部分行政工作，一旦離職，將造成亞當斯政府內致命的管理層空缺。

NBC報導，亞當斯在16日(周日)與至少三位有意離職的副市長舉行了線上會議，會議重點是說服這些官員暫緩離職決定、並推遲公開離職計畫。同時，一名熟悉亞當斯的消息人士告訴NBC，16日的會議頗有成效，副市長大規模離職的可能性不大。

此前，因聯邦司法部出面要求曼哈頓檢方放棄對亞當斯提出的五項指控，已有包括曼哈頓代理聯邦檢察官薩松(Danielle Sassoon)在內的七名前紐約南區聯邦檢察官紛紛辭職。

亞當斯 紐約市 曼哈頓

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