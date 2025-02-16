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3死 紐約華人聚居區民宅半夜火警 出動上百消防員

記者尤昱程╱紐約即時報導
皇后區貝賽(Bayside)日前傳出一起火災事件，一棟兩層住宅於凌晨突發大火，造成屋內三人不幸喪生。(取自Citizen)
皇后區貝賽(Bayside)日前傳出一起火災事件，一棟兩層住宅於凌晨突發大火，造成屋內三人不幸喪生。(取自Citizen)

皇后區貝賽(Bayside)16日傳出一起火災事件，一棟兩層住宅於凌晨突發大火，造成屋內三人不幸喪生。

根據市消防局(FDNY)，火災發生於16日凌晨2時40分，地點位於貝賽208街靠近34大道的一棟住宅內。初步調查顯示，火勢疑似從地下室燃起，並迅速沿著牆壁蔓延至一樓和二樓。消防員在接獲報案後迅速趕往現場，並在抵達時發現濃煙從地下室窗戶不斷竄出。

市消防局長塔克(Robert S. Tucker)表示，消防員當時在地下室發現一名男子的遺體，隨後在一樓臥室找到另外兩名受害者。死者包括一名56歲男子，他被確認當場死亡，另外兩名女性分別為54歲和90歲，被緊急送往附近醫院救治。

其中，54歲女子被送往皇后區紐約長老會醫院(NewYork-Presbyterian Hospital Queens)，而90歲女子則被送往法拉盛醫院(Flushing Hospital)。然而，兩人在送醫後均因傷重不治。

據悉，當天共有超過106名消防員和急救人員從25個消防單位參與救援行動。經過約1個半小時的奮力撲救，火勢於清晨4時10分被控制。消防局強調，滅火過程中未受到車輛阻擋消防栓的影響。

近日，紐約市其他地區曾因車輛擋住消防栓影響救援，包括布朗士一座佛寺及布碌崙(布魯克林)一棟公寓的致命火災事件。塔克呼籲市民切勿在消防栓前停車，以免延誤救援行動。

目前，火災的起火原因仍在調查中。初步推測顯示，火勢從地下室開始並迅速蔓延，但具體的起火點及誘因尚未確定。消防局強烈呼籲居民定期檢查家中的防火設備，尤其是煙霧探測器是否正常運作，以減少火災發生時的傷亡風險。

皇后區 布朗士 布碌崙

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