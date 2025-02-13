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拒服從川普政府「放生」亞當斯 紐約南區檢察官辭職

記者許君達╱紐約即時報導
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紐約南區聯邦檢察官薩松在接到司法部要求撤銷針對亞當斯的指控後，選擇辭職。(紐約南區聯邦檢察官辦公室提供)
紐約南區聯邦檢察官薩松在接到司法部要求撤銷針對亞當斯的指控後，選擇辭職。(紐約南區聯邦檢察官辦公室提供)

據報導，在聯邦司法部指示紐約南區聯邦檢察官辦公室撤銷針對紐約市長亞當斯(Eric Adams)的起訴後，南區檢察官薩松(Danielle R. Sassoon)於13日提出辭呈。紐約南區聯邦檢察官辦公室現已證實此消息。

據「紐約時報」援引消息人士的說法，薩松的辭職是因為她拒絕服從司法部「放生」亞當斯的命令。而ABC新聞援引的消息人士則稱，薩松13日致信司法部長邦迪(Pam Bondi)，告知其辭職決定，但信的內容非常簡短，沒有提及亞當斯案。

亞當斯去年9月被時任南區檢察官威廉斯(Damian Williams)以受賄、電訊欺詐、洗錢和非法接受外國競選捐款等五項罪名起訴，但亞當斯不認罪，本案原定今年4月開審。現任總統川普勝選後，威廉斯為避免受辱而主動辭職，為川普中意的人選克萊頓(Jay Clayton)讓位。目前，克萊頓正在接受國會參院的審查並等待提名通過，紐約南區聯邦檢察官辦公室由薩松擔任臨時負責人。

川普在競選期間，就曾聲稱亞當斯遭遇的是「司法迫害」，並暗示會考慮赦免他。據報，川普政府的司法部代理副部長博夫(Emil Bove)今年2月10日致信薩松，「指示您撤銷」對於亞當斯的指控，理由是起訴時間過於接近2025年市長選舉，且會影響亞當斯在移民執法領域與川普政府合作的能力。

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