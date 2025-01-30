紐約州4情況將與ICE合作 霍楚立場遭移民團體批評

州長霍楚(Kathy Hochul)日前表示，紐約州或將在特定情況下與聯邦移民暨海關執法局(ICE)合作。(取自州長辦公室)

州長霍楚 (Kathy Hochul)日前表示，紐約州 或將在特定情況下與聯邦移民 暨海關執法局(ICE)合作，包括疑似未經官方入境口岸進入邊境，或是在被驅逐後再次入境的情況。儘管州長辦公室強調合作政策不會影響簽證逾期居留的居民，此舉仍舊引發了移民團體的廣泛批評。

州長辦公室28日發布了一份清單，列出了四種具體情況，在這些情況下，州府可以與美國移民及海關執法局(ICE)協調合作。這一政策出台之際，正值總統川普加緊推動驅逐無合法身分移民的行動。

四種情況包括：非法居留者被判犯有州級罪行；涉嫌移民犯罪，例如未經官方途徑越境或在被驅逐後試圖再次入境；移民身分與紐約州內犯罪調查相關；涉嫌跨國層面的犯罪，例如與毒品集團合作等。

州長辦公室強調，這項合作政策不適用於民事移民違規行為，例如簽證逾期居留。「我們認為移民系統已經崩潰。我們這裡沒有開放邊界，這從來不是我們的意圖，」霍楚表示：「紐約州不會容忍孩子們在學校感到恐懼，或人們在教堂地下室因害怕而蜷縮。」

州長辦公室最初表示，當以上任一條件滿足時，州府將與聯邦政府協調合作。但隨後州府發言人澄清，這項政策只是允許州府在這些情況下進行協調，但並非強制要求。

霍楚的立場引發了紐約移民聯盟(New York Immigration Coalition)的批評。該組織致力於維護移民和難民的權益，其主席阿瓦爾德(Murad Awawdeh)表示，霍楚和州府官員不應與聯邦移民官員合作，尤其是在聯邦政府發起所謂「震懾行動」、「在當前時刻灌輸恐懼」的情況下。

根據州長辦公室的說法，這四種情況與紐約州現行的移民執法政策一致，該政策由前州長葛謨(Andrew Cuomo)於2017年9月制定。當時，葛謨發布了一項行政命令，規定了州府和執法人員在移民問題上應遵循的規則。霍楚在2021年上任後重申這一命令，目前仍然有效。