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史島八歲華裔男童摔下椅才知罹骨肉瘤 親友發起眾籌

記者胡聲橋╱紐約即時報導
史島八歲男童李振軒罹患骨肉瘤，親友發起眾籌。(取自gofundme網頁)
史島八歲男童李振軒罹患骨肉瘤，親友發起眾籌。(取自gofundme網頁)

史泰登島一名八歲華裔男童李振軒(Zhenxuan Li，音譯)罹患骨肉瘤(osteosarcoma)，因為治療這種罕見的骨癌症需要大量資金，其親友在網上發起眾籌，他的同學也加入了為其籌集醫療費的行列。

據了解，李振軒在史島23小學(P.S.23)讀二年級，平時開朗活潑，有好奇心，對小朋友友好，而且非常喜歡狗。在平常上學的一天，他在教室上課時，突然從椅子上摔了下來。人們一開始以為這只不過是一次小意外而已，沒想到的是，這一看似簡單的意外，卻改變了這名八歲男童的人生軌跡。

出於對這起意外的擔憂，他的父母決定帶他到醫院做檢查。經過一系列的檢測，醫生告訴了他的父母，小振軒被診斷為骨肉瘤晚期。骨肉瘤是一種罕見的惡性骨癌，發生在人體四肢的長骨上，是兒童和青少年中最常見的一種骨癌。患者通常骨頭或關節疼痛，骨頭周圍出現腫脹，有的還會發生骨折。這種骨癌不容易治癒。

這個診斷讓小振軒一家的生活發生了天翻地覆的變化。小振軒目前正在接受強化治療，包括化療和其他必要的治療。這件事不僅給振軒的父母帶去精神和情感上的巨大打擊和壓力，而且因為要支付醫療費、住院費和其他費用，小振軒一家承受著了沉重的經濟負擔。

為了幫助小振軒一家度過難關，賴利(Alyssa Reilly)代表小振軒一家，於去年12月12日在gofundme上設立網頁，為小振軒發起眾籌。捐款發起人稱，小振軒是一名與病魔搏鬥的鬥士，希望好心人向小振軒一家伸出援手。組織者計畫籌款7萬5000元，截止目前已籌款2萬25元。組織者歡迎更多人獻出愛心，眾籌網頁為https://www.gofundme.com/f/ZhenxuanLi

小振軒得病的消息傳開後，他所在學校的同學也發動了籌款，兩名三年級的學生汗(Alexandria Khan)和埃茲丁(Hana Ezziddin)決定把自己在社區擺手鐲攤籌集的185元捐給小振軒當醫療費。這兩名學生說，能夠幫助一位同校生讓他們感到很開心。他們還寫信給家長教師協會(PTA)和學校所在社區，請求援助。

醫療費 癌症

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