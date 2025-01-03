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看好美東消費潛力 台資85度C紐約首店即將開幕

記者嚴雅芳／台北即時報導
台資85度C麵包店在南加的據點，供給廣大的亞裔消費族群。（本報檔案照）
台資85度C麵包店在南加的據點，供給廣大的亞裔消費族群。（本報檔案照）

台灣美食-KY旗下品牌85度C進攻紐約，首店預計1月10日開幕，這也是85度C在美國東岸的第二家店。美食表示，2025年美國市場仍是成長最重要的引擎，預估全美將新開10到13家店，2026年上半年美國店數有機會將突破百家規模。

美食去年第2季首度美國營收超越中國大陸，成為營收占比最高的市場；看好市場成長性，公司也透過積極布局，同時到更多州插旗。公司去年11月授權美國子公司砸下800萬美元買下土地及建物，在新澤西州建置首間東岸中央廚房，為擴大東岸布局做準備，目前廠房已在建置中，預計今年下半年將正式投產。

美食去年底首間東岸門市才在新澤西州試營運，緊接著本月將正式開出紐約店，公司主要看好東岸市場的消費潛力，除了華裔，還包含拉丁裔和白人市場，由於85度C近年在美國已汲取不少成功展店經驗，加上價格具有競爭力，在通膨環境下更顯受惠。

85度C目前在美國已遍布10個州，其中，加州共有54店，為家數最多的州別，其次是德州有12家，華盛頓州6家、內華達州夏威夷州各2家、另包括奧勒岡州、猶他州和亞利桑那州亦有插旗。東岸方面，則有近期的新澤西州、紐約市，目前是以「前店後廠」的形式，待東岸中央廚房正式稼動後，將可支應東岸門市需求。

美食表示，美國市場快速發展，連續45個月營收正成長，單店日均營業額持續跳升，來客數同步增加。包括麵包、蛋糕、飲料三大品項皆持續成長。去年12月在新澤西州、內華達州陸續有新門市報到。

法人估截至去年底美食美國門市家數已來到81家，今年預計再開10到13家店，整體家數規模將突破90店，預計2026年上半年整體規模將破百店。

新澤西州 內華達州 夏威夷州

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