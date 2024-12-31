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紐約州新法整理包／調漲最低工資 加罰地鐵逃票

記者范航瑜╱紐約即時報導
即將迎來2025年，紐約州多項新法即將生效，涵蓋最低薪酬上調、帶薪家事假擴展等多項惠民政策。圖為州長霍楚此前為紐約家庭分發玩具。(取自州長辦公室)
即將迎來2025年，紐約州多項新法即將生效，涵蓋最低薪酬上調、帶薪家事假擴展等多項惠民政策。圖為州長霍楚此前為紐約家庭分發玩具。(取自州長辦公室)

2025年，紐約州多項新法也即將生效，涵蓋最低薪酬上調、產前檢查休假等等，同時也對駕照積分和地鐵逃票處罰進行了修訂。州長霍楚(Kathy Hochul)還宣布，擴展帶薪家事假(Paid Family Leave)、增加工傷補償等一系列惠民政策，也將於2025年生效。

最低薪酬上漲

自1月1日起，紐約市、長島及威徹斯特郡(Westchester)的最低時薪將提高至16.5元，州內其他地區提升至15.5元，均上漲50分。

根據規畫，最低工資在2025年和2026年將分別再增50分，至17元，自2027年起，工資標準將不再維持固定數字，而是隨通膨自動調整。

帶薪家事假福利擴展

紐約州帶薪家事假為符合資格的員工提供至多12周的帶薪假期，期間工作崗位受保護。該假適用於照顧新生兒、病重親屬或支援服役家庭成員。

從2025年起，申請帶薪家事假的紐約居民將領取最高1萬4127.84元的總福利，較2024年增加逾300元。該金額按照州平均周薪的67%計算，平均每周為1137.32元。

工傷補償提升

自2025年1月，工傷補償的最低每周福利將增至325元，高於去年的275元。自2026年起，工傷補償將與州平均周薪掛鉤，確保為受傷員工獲得更公平的支持。

地鐵逃票新罰則

據大都會運輸署(MTA)估算，2022年逃票行為導致MTA損失約6億元。自新年起，逃票將面臨新處罰：首次違規者僅收到書面警告，第二次違規罰款為100元，但若在截止日前繳清，可獲50元交通卡補償。之後每次違規罰款增至150元，紀錄將在四年後清除。

在此之前，地鐵或公車投票的罰款均為100元。參加「公平票價計畫」(Fair Fares)低收入居民計畫的違規者，罰款將減半。符合該計畫但尚未參加的人，若選擇參與計畫，可免除罰款。

交通違規扣分新制

1月3日起，駕駛違規扣分制度將進一步加嚴，累積達一定分數將導致駕照吊銷。例如，酒駕將扣11分，並附帶吊銷駕照等處罰；肇事逃逸致傷扣分從三分提高至五分；非法超校車扣分從五分增至八分。以往，酒駕通常會強制吊銷駕照，但不扣分。

新規定下，兩年內累積11分或因超速違規達九分將吊銷駕照，較此前18個月累積11分的規定將更為嚴格。

此外，一系列與健康相關的法案也即將於2025年生效，包括部分健康保險計畫免除胰島素自付款(Copay)，以及懷孕或有懷孕計畫的居民可享有20小時的帶薪產前檢查假期等等。

駕照 地鐵

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