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紐約州長霍楚承諾 堵車費不會有臨時調漲

記者曹馨元╱紐約即時報導
州長霍楚表示，不會允許堵車費徵收在「壅堵預警日」有臨時調漲，也保證堵車費將在實施第一階段保持9元的價格。圖為徵收區域的曼哈頓下東城社區。(記者曹馨元╱攝影)
州長霍楚表示，不會允許堵車費徵收在「壅堵預警日」有臨時調漲，也保證堵車費將在實施第一階段保持9元的價格。圖為徵收區域的曼哈頓下東城社區。(記者曹馨元╱攝影)

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)26日表示，在任何情況下，她都不會允許堵車費徵收在「壅堵預警日」(Gridlock alert days)有臨時調漲，同時承諾堵車費將在實施的第一階段內保持9元的價格。

「紐約郵報」此前報導，在大都會運輸署(MTA)提交給州府的官方公報中，有腳註特別說明，在「壅堵預警日」時，堵車費價格可臨時調漲25%，達到11.25元。2024年至今，紐約市共有20天被確定為「壅堵預警日」，這樣意外的臨時調漲，讓原本就頗具爭議的堵車費政策遭來更多罵聲。

堵車費計畫將於明年1月5日起實施階段性徵收，進入曼哈頓60街以南收費區域的私家車將被收費9元，每天收費一次，此後每三年漲價一次，到2031年需支付最高15元通行費的標準。

霍楚針對此報導回應稱，已與MTA溝通，保證不會允許堵車費在任何情況下，包括「壅堵預警日」在內，再向市民增收費用，「辛勤工作的紐約人應該得到休息，這就是為什麼我爭取將堵車費降低了40%」；在堵車費被叫停和重新審議前，原定價格為15元。

正在考慮競選州長的布朗士國會眾議員托瑞斯(Ritchie Torres)批評道，霍楚從一開始就沒有妥善處理堵車費徵收的問題，「州長對堵車費政策的執行一直都很無能，而她圍繞這項政策所傳達的訊息也充滿心理操縱」；但托瑞斯仍表示，在沒有更好的替代方案下，他支持徵收堵車費。

多數華人居民反對堵車費徵收，對於在徵收區域的曼哈頓華埠來講，這筆額外開銷不僅讓居民更有經濟負擔，也可能導致華埠遊客數量減少。

堵車費 霍楚

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