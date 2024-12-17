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紐約明年調漲最低時薪 這些人別忘了查看工資單

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紐約明年調漲最低時薪 這些人別忘了查看工資單

記者范航瑜╱紐約即時報導
對於依賴小費收入的勞工，工資標準略低。目前，非餐飲業的小費工作者的最低時薪為13.35元，餐飲業服務人員則為10.65元。(記者范航瑜╱攝影)
對於依賴小費收入的勞工，工資標準略低。目前，非餐飲業的小費工作者的最低時薪為13.35元，餐飲業服務人員則為10.65元。(記者范航瑜╱攝影)

自2025年1月1日(周三)起，紐約州最低工資將上調50美分，紐約市、長島和威徹斯特郡(Westchester)的最低時薪將提高至16.5元，州內其他地區則上調至15.5元。州長霍楚(Kathy Hochul)17日宣布，州府將啟動全州範圍的宣傳活動，確保所有勞工了解新法，維護自身權益。

根據州議會通過並由州長簽署的2024財年預算案，這次最低工資上調並非一次性，而是逐步推行，旨在讓勞工和企業有序適應變動，將最低工資與通貨膨脹掛鉤。

霍楚表示：「隨著生活成本不斷攀升，此舉能有效減輕通膨對紐約人的負擔，同時也給企業提供充足的調整時間。」

根據計畫，最低工資將在2026年再上調50美分至17元。自2027年起，最低工資標準將不再維持固定數字，而是根據通膨水平自動調整。每年增幅將參考勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)發布的「東北地區城市工薪階層與文職人員消費價格指數」(CPI-W)。但在特定經濟或預算條件下，政府保留「出口匝道」(off-ramp)機制，即停止工資上調，以避免對經濟造成不利影響。

對於依賴小費收入的勞工，工資標準略低於常規標準。目前，非餐飲業的小費工作者的最低時薪為13.35元，餐飲業服務人員則為10.65元。這是由於「小費抵薪」制度允許餐飲業者支付略低於最低工資的薪資，並以小費補足差額。紐約市餐飲聯盟(NYC Hospitality Alliance)年初發布的調查顯示，95%的餐廳業主反對取消現行的小費抵扣制度。

霍楚呼籲全州依靠最低工資維生的勞工，密切留意自己的工資單。如未見薪資調漲，可向州勞工廳(Department of Labor)舉報違規雇主。勞工可撥打投訴專線(833)910-4378，或登入州勞工廳官網 reurl.cc/DoW69m 填寫中文投訴表格。如需了解更多關於工資盜竊的資訊，可查詢：reurl.cc/edj8xb。雇主也可訪問州政府最低工資專題網站 dol.ny.gov/minimum-wage-0，使用互動式工具查詢各地區最低工資標準。

州長霍楚(Kathy Hochul)17日宣布，州府將啟動全州範圍的宣傳活動，確...
州長霍楚(Kathy Hochul)17日宣布，州府將啟動全州範圍的宣傳活動，確保所有勞工了解新法，維護自身權益。(取自州長辦公室)

勞工 小費 霍楚

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