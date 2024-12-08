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紐約市長亞當斯想繞過市議會 改變「庇護城市」法案

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紐約市長亞當斯想繞過市議會 改變「庇護城市」法案

記者曹馨元╱紐約即時報導
儘管紐約市長亞當斯在上月初還堅持認為本市為庇護城市，但他近日的採訪卻改口稱，正試圖繞過市議會來改變紐約市的「庇護城市」法案。(市府提供)
儘管紐約市長亞當斯在上月初還堅持認為本市為庇護城市，但他近日的採訪卻改口稱，正試圖繞過市議會來改變紐約市的「庇護城市」法案。(市府提供)

儘管紐約市亞當斯(Eric Adams)在上月初還堅持認為本市為庇護城市，但他於8日的採訪卻改口稱，正在尋求機會，試圖繞過市議會來改變紐約市的「庇護城市」法案，「我認為他們(市議員)錯了」。

在8日哥倫比亞廣播公司(CBS)的一個節目中，亞當斯一改此前力挺庇護城市法案的態度，批評堅持該法案的市議會「錯了」。「市議會明確表示，他們不想改變(庇護城市)這一點」，亞當斯在節目中說，「我認為他們錯了，我已經讓我的團隊研究我是否有權利使用行政命令」。

亞當斯將自己如今的態度標榜為替紐約市民著想。「我必須保護這個城市的人民」，亞當斯說，「這是指引我的北極星」。

在候任川普(Donald Trump)勝選後，亞當斯曾表示，「紐約市將始終是移民之城，是全球自由的燈塔」。但在本月初，他卻突然改口，稱犯罪的無證客「對美國有害」。此外，紐約州長霍楚(Kathy Hochul)也於近期表明將對犯罪無證客採取嚴厲態度，「若有人(移民)觸犯法律，我將第一個向移民局(ICE)報告」。

一名市議會的發言人表示，亞當斯推翻移民法案的行為將構成違法，稱只有市議會才有此權利。對此，亞當斯表示將自己尋求B計畫，繞過市議會，探索他是否有更多的選擇和權利。

川普的勝選讓移民政策成為州、市府事務的焦點。對移民持歡迎態度的倡導者表示，當前保護移民工作的重點在於強化地方法律，減少地方政府與聯邦移民局的合作，以應對川普的「大規模驅逐無證客」計畫。

同時，包括莊文怡在內的市議會常識核心小組(Common Sense Caucus)成員也在本月致信川普，稱「庇護罪犯的市州法律會破壞聯邦法律」，並請求川普考慮從法律層面打擊這些政策。

目前，紐約市仍有50萬名沒有永久身分的移民。而自2022年以來，常有批評指出，大量移民的湧入影響市民生活。在2023年的一項調查顯示，62%的紐約選民同意無證客危機可能「毀了這座城市」。

移民 亞當斯 紐約市

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