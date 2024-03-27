紐約市堵車費正式通過…最快6月開收 私家車要繳15元

MTA正式通過紐約市堵車費計畫，最快6月起實施。(記者劉梓祁／攝影)

經過多年討論及爭議，大都會運輸署(MTA )董事會於27日投票 通過全國首個堵車費 (Congestion Pricing)計畫，預計從6月起對駛入曼哈頓60街以南車輛徵收費用，其中多數私人車輛需至少繳納15元，但仍有多起法律訴訟等待裁決。

該計畫自14年前首次由前市長彭博(Mike Bloomberg)提出後，曾經歷多輪延遲和調整，並於去年開始由MTA針對收費結構做出修訂。經過投票，MTA董事會以11比1的票數批准了最新的收費結構，代表著全國首個堵車費項目最早將從6月開始實施。

MTA主席兼執行長利博(Janno Lieber)將其描述為「董事會迄今為止最重要的投票」，並指當局已做好準備將此收入用於硬件升級和項目擴建。根據最終標準，大多數私人車輛在進入收費區時需支付15元，其他類別車輛如卡車、摩托車將被收取不同費用。

負責制定細則的交通檢視委員會(TMRB)主席魏斯柏德(Carl Weisbrod)指，收費計畫將減少曼哈頓下城的交通擁擠並改善空氣質量，同時促進區域內的經濟發展。MTA早稱，目標通過收費獲得至少10億元收入，用以優化系統內的地鐵、公共汽車和其他通勤工具。

儘管如此，此計畫自提出便面臨爭議，以及過去數月多方提出的法律訴訟。批評者表示，堵車費將為市民日常生活增加負擔，並為小企業製造壓力，導致後者將費用轉嫁予顧客。目前，至少有五起相關訴訟，原告為史泰登島區長、新州州長、新州李堡市市長、華埠代表李翠珊所發起反堵車費組織和華裔歌手陳麗莎(Elizabeth Chan)所代表下城居民。

投票中，代表納蘇郡(Nassau County)的馬克(David Mack)是唯一反對成員。他表示，收費項目將損害企業利益並阻礙其員工脫離遠程工作制度、返回線下辦公。MTA則表示，通過決定基於2萬5600份書面意見和386位公眾發言作出，其中60%表支持、32%表反對。

收費標準顯示，車輛在高峰時段經過荷蘭隧道(Holland Tunnel)、林肯隧道(Lincoln Tunnel)等收費路段則可獲得5元減免，且私人乘用車的夜間收費為3.75元，但所有未安裝E-ZPass車輛需支付更高費用。

另外，出租車和網約車將按行程支付費用，出租車為每次1.25元，網約車為2.5元；而特定政府和緊急車輛、校車及私人巴士運營商將免於收費。