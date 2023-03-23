紐約市擴大政府樓「免費網路服務」 30萬住戶受惠

市長亞當斯23日宣布，市府將把政府樓免費網路項目擴大50%，為30萬政府樓住戶提供免費網路和基本有線電視服務。（市長辦公室提供）

紐約市長亞當斯 (Eric Adams)23日宣布，市府將把政府樓 免費網路項目擴大50%，為30萬政府樓住戶提供免費網路和基本有線電視服務，全市五區共有202個政府樓住宅區受益。

去年市府推出政府樓免費網路試點項目「大蘋果聯網」(Big Apple Connect)，為67個政府樓住宅區安裝免費網路，其中還包括路由器、基本有線電視和電視機頂盒、遙控器、公共區域無線網熱點等；亞當斯此前提出目標，要在今年底將免費網路擴大到超過200個政府樓住宅區，本次項目擴大讓這一目標的一實現。

亞當斯表示，「六個月前，我稱承諾我們將為政府樓住戶彌補網路上的差距，今天我很驕傲我們提前兌現了這一承諾；網路不是奢侈品，而是必需品，今天我們很驕傲讓數十萬市民與機會和未來相連結。」

市府此前和網路公司Optimum和Spectrum簽訂三年合約，兩家公司將合作為政府樓提供網路服務；本次項目擴大到全市五區的政府樓住宅區，其中25個位於曼哈頓、20個在布碌崙(布魯克林)、14個在布朗士 區、五個在皇后區、三個在史泰登島。

民眾可登錄網站https://www.nyc.gov/assets/bigappleconnect/查詢自己所在政府樓是否可享受免費網路服務；符合資格的政府樓現有網路住戶將可自動進入免費網路項目，住戶也將受到郵件解釋網費降低的原因；新住戶則可直接在網路公司網站註冊，或者到公司在政府樓的駐點活動上註冊。