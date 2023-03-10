華人挺紐約市取消特許學校上限 示威：政治滾出教育

紐約同源會、亞潮萌、紐約市居民聯盟聯合舉辦倡議活動。（記者張心／攝影）

多個華人教育倡議團體10日聯合在紐約市教育局 門前舉行抗議活動，要求政治遊戲滾出教育領域，高喊「教育就是教育」、「學校就是學校」，不要使政治鬥爭摻雜損害學生的利益，支持州長霍楚(Kathy Hochul)取消紐約市特許學校限額的提議。

(影音來源：記者張心)

當天雖飄著小雨，但由紐約同源會(CACAGNY)、亞潮萌(Asian Wave Alliance)、紐約市居民聯盟聯合舉辦的倡議活動，仍吸引數十位華人家長堅持參與。

州眾議員鄭永佳表示，「有更多的教育選擇」對於家庭來說非常重要，不能剝奪家長自由選擇的權利；「眾所周知想要參加特許學校的候補名單非常長，因為它提供了優質教育，幫助學生找到好工作，相信州長也是看到這一點，認可了特許學校的價值，所以才希望紐約市有更多的特許學校。」

紐約同源會創會會長陳慧華表示，無論是全州標準化考試包括閱讀(English Language Arts，簡稱ELA)還是數學考試，特許學校分別以88%和91%的合格率遠遠超過傳統公校 。

根據最新研究，紐約市有近三分之二的家長希望取消特許學校上限，其中支持者不限亞裔，也包括白人、非洲裔和西語裔；陳慧華說，傳統公校的教學標準逐年降低，家長的抱怨與日俱增，甚至打算搬離紐約市，讓孩子轉到特許學校、教會學校、私校等就讀。

紐約市居民聯盟共同創始人臧東慧拿出統計數據，指在州考的ELA和數學測驗中，從三年級到八年級，特許學校學生的成績都要高於傳統公校，「而特許學校中高達九成都是非洲裔和西語裔學生，成績卻遠高於傳統公校，這樣的結果，究竟是學生學不會，還是學校教的不好？」