龔薩雷斯認與自殺身亡助理婚外情 共和黨領導層要他退選

世界新聞網王若馨／即時報導
德州共和黨聯邦眾議員龔薩雷斯。(美聯社)
德州共和黨聯邦眾議員龔薩雷斯。(美聯社)

眾院議長強生(Mike Johnson)今日與多名共和黨高層要求德州共和黨國會眾議員龔薩雷斯(Tony Gonzales)退出連任競選。龔薩雷斯昨天承認曾與一名助理發生婚外情，該助理去年9月自焚身亡。

共和黨領導層在聲明中表示：「領導層已要求龔薩雷斯議員退出連任競選。」聲明並稱，相關指控「非常嚴重」。

德州共和黨初選甫於兩天前舉行，儘管醜聞纏身，龔薩雷斯仍晉級決選；由於沒有候選人得票超過50%，他將與另一名候選人赫雷拉(Brandon Herrera)在決選中競爭。

這份要求龔薩雷斯退選的聲明，由強生聯同多名共和黨領袖發布，包括眾院多數黨領袖史卡利斯(Steve Scalise)、多數黨黨鞭埃莫爾(Tom Emmer)，以及眾院共和黨會議主席麥克林(Lisa McClain)。

眾院操守委員會(House Ethics Committee)昨日宣布對龔薩雷斯展開調查；共和黨領袖要求委員會儘快完成調查。

龔薩雷斯尚未回應媒體置評請求。

該聲明並未要求他立刻辭去眾議員職位。目前共和黨在眾院僅以218比214席的微弱優勢掌控多數，每一張共和黨選票都至關重要。

龔薩雷斯昨日在接受「佩格斯秀」(Joe Pags Show)專訪時承認婚外情，但表示該助理桑托斯-艾維列斯(Regina Santos-Aviles)的死亡與他無關。

龔薩雷斯今日未出席眾院撥款委員會小組聽證會，他的座位空著。

龔薩雷斯今日未出席眾院撥款委員會小組聽證會，他的座位空著。(路透)
龔薩雷斯今日未出席眾院撥款委員會小組聽證會，他的座位空著。(路透)

