初選結束 共和黨德州聯邦眾議員龔薩雷斯認跟助理婚外情

記者顏伶如／綜合報導
共和黨德州聯邦眾議員龔薩雷斯（Tony Gonzales）。（美聯社）
共和黨德州聯邦眾議員龔薩雷斯（Tony Gonzales）。（美聯社）

共和黨德州聯邦眾議員龔薩雷斯(Tony Gonzales)尋求連任，3日初選沒能達到得票率50%過關門檻，將與挑戰者赫雷拉(Brandon Herrera)進入第二輪選舉。選舉期間，已婚且育有六名子女的龔薩雷斯對於跟助理談婚外情、後來助理自焚身亡的傳聞一概撇清。初選結束後，龔薩雷斯4日晚間接受保守派廣播節目「佩格斯秀」(The Joe Pags Show)專訪，首度坦承這段地下情。

眾議院操守委員會(House Ethics Committee)4日對龔薩雷斯啟動調查，釐清龔薩雷斯除了跟女部屬是否有性不當行為之外，還曾利用職權給緋聞對象提供特殊待遇。

龔薩雷斯在「佩格斯秀」節目中說：「我犯了錯誤，判斷出現偏差，背棄信仰，我對這些行為負起全責。」他表示：「已經獲得妻子安吉兒(Angel)諒解，我請求上帝寬恕，我的信仰堅定一如往常。」

眾議員任期已「三連霸」的龔薩雷斯表示，不打算辭去國會議員職務。他也說，在緋聞事件裡遭到「勒索」。

「聖安東尼奧快報」(San Antonio Express-News)最早披露龔薩雷斯與前助理瑞吉娜·桑托斯-艾維列斯(Regina Ann Santos-Aviles)的婚外情。根據快報取得桑托斯-艾維列斯傳給同事的簡訊，內容寫道她跟龔薩雷斯有染。後來桑托斯-艾維列斯在去年9月自焚身亡。

龔薩雷斯在「佩格斯秀」中說，自己跟桑托斯-艾維列斯自焚身亡絕無關係。他表示，2024年6月之後就沒再跟她聯絡，對於她的離世感到震驚。

龔薩雷斯2月19日在社群媒體發文表示，遭到桑托斯-艾維列斯丈夫要求金錢的「勒索」。

擁槍權倡議人士赫雷拉2024年就曾在共和黨初選挑戰龔薩雷斯，龔薩雷斯最後只以400票險勝。

眾議員 共和黨

下一個目標要打古巴？古巴人擔心如何在全球亂局裡生存

