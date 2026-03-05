丈夫心臟病緊急開刀 因戰爭受困杜拜加州婦人搶僅剩機位

阿聯酋航空公司（Emirates）飛機。示意圖（路透）

福斯新聞網5日報導，住在加州 核桃溪(Walnut Creek)的57歲軟體銷售主管茱蒂絲‧威爾森(Judith Wilson)正在中東出差，突然得知丈夫道格(Doug)背痛掛急診卻被診斷出心臟病 必須緊急開刀；她忙著訂機票要從杜拜 趕回家卻遇到伊朗戰爭，航空交通大亂，受困幾天之後終於搶到一架出境航班的最後座位。

威爾森受訪時說，58歲丈夫2日因為背痛去掛急診，醫生診斷是心臟病，必須立即開刀，可是她卻遠在數千哩之外，從杜拜回加州飛行旅程大約28小時。她表示，從杜拜可以一直聽到隆隆聲響，還有一陣陣濃煙。

自從戰爭行動在周末期間開始，她就跟許多美國旅客一樣受困杜拜。育有兩個兒子的她說，周六晚間手機警報突然響起，當時非常焦慮。

她回憶說，周六晚間經歷了真實的恐懼，萬豪酒店(JW Marriott Hotel)大廳有1000人聚集，所有人的電子裝置同時響起警報聲。她說，當天稍早跟同事在亞特蘭提斯酒店(Atlantis hotel)時則聽到巨大爆炸聲，不過所有人都努力維持鎮靜，「就像坐飛機遇到亂流，看到空服員保持冷靜，你也覺得應該處變不驚」。

她表示，周六晚上看到某些遊客在酒店大廳哭泣，抱成一團。她說，酒店並沒有防空設施，工作人員在大廳沙發準備毯子，讓客人將就小憩。

威爾森說，同事告知4日有架阿聯酋航空公司(Emirates)航班起飛，於是她衝到杜拜機場，拿到經過倫敦轉機的最後一個機位，情緒非常激動，遠在加州的家人也為她感緊張，丈夫血壓更是飆升到駕人的水平。道格因為血管嚴重阻塞，被轉診到約翰繆爾核桃溪健康醫療中心(John Muir Health Walnut Creek Medical Center)，兩個就讀大學的兒子則守在醫院。

她說，直到飛機飛到沙烏地阿拉伯中部，才終於鬆了一口氣。